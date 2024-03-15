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Владимир Путин проголосовал на выборах онлайн
Владимир Путин проголосовал на выборах онлайн - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Владимир Путин проголосовал на выборах онлайн
Действующий лидер РФ Владимир Путин проголосовал на выборах президента России, выбрав онлайн-вариант голосования, передает РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T19:13
2024-03-15T19:13
2024-03-15T19:33
выборы президента россии
владимир путин (политик)
выборы
выборы президента россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Действующий лидер РФ Владимир Путин проголосовал на выборах президента России, выбрав онлайн-вариант голосования, передает РИА Новости.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), выборы, выборы президента россии, россия, общество
Владимир Путин проголосовал на выборах онлайн
Владимир Путин проголосовал на выборах онлайн
19:13 15.03.2024 (обновлено: 19:33 15.03.2024)