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Владимир Путин проголосовал на выборах онлайн - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
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Владимир Путин проголосовал на выборах онлайн
Владимир Путин проголосовал на выборах онлайн - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Владимир Путин проголосовал на выборах онлайн
Действующий лидер РФ Владимир Путин проголосовал на выборах президента России, выбрав онлайн-вариант голосования, передает РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T19:13
2024-03-15T19:33
выборы президента россии
владимир путин (политик)
выборы
выборы президента россии
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Действующий лидер РФ Владимир Путин проголосовал на выборах президента России, выбрав онлайн-вариант голосования, передает РИА Новости.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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владимир путин (политик), выборы, выборы президента россии, россия, общество
Владимир Путин проголосовал на выборах онлайн

Владимир Путин проголосовал на выборах онлайн

19:13 15.03.2024 (обновлено: 19:33 15.03.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Президент РФ В. Путин встретился с победителями конкурса управленцев Лидеры России
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Действующий лидер РФ Владимир Путин проголосовал на выборах президента России, выбрав онлайн-вариант голосования, передает РИА Новости.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Досрочное голосование на выборах президента РФ
Завтра, 11:48
Выборы президента РоссииС 15 по 17 марта в России состоится основное голосование по выборам президента России. Это восьмые по счету выборы главы государства в РФ. Следить за ходом голосования будут почти 200 тысяч общественных и сотни международных наблюдателей.
 
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