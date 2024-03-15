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ПСБ открыл в Симферополе офис для обслуживания крупного бизнеса

ПСБ открыл в Симферополе офис для обслуживания крупного бизнеса - РИА Новости Крым, 15.03.2024

ПСБ открыл в Симферополе офис для обслуживания крупного бизнеса

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) открыл в Симферополе офис нового формата для обслуживания корпоративного бизнеса и состоятельных частных клиентов, сообщает банк. РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T16:40

2024-03-15T16:40

2024-03-15T16:47

промсвязьбанк (псб)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) открыл в Симферополе офис нового формата для обслуживания корпоративного бизнеса и состоятельных частных клиентов, сообщает банк.Как отметил на церемонии открытия старший вице-президент – директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов, ПСБ – крупный системно значимый банк, который начал полноценную работу с сегментом Private Banking (банковское обслуживание состоятельных частных клиентов) на Крымском полуострове."Мы специализируемся на индивидуальном подходе и решении любых финансовых задач наших клиентов. Несмотря на то, что цели, потребности и приоритеты у клиентов отличаются, мы находим варианты для их реализации и предоставляем персонализированные предложения для самостоятельного управления брокерским счетом, индивидуальные стратегии доверительного управления, паевые инвестиционные фонды. Кроме классических банковских сервисов, мы предоставляем нефинансовые услуги, которые также важны для клиента и членов его семьи. Предлагая новую модель обслуживания частных клиентов, мы исходили из того, что многие из них являются владельцами бизнеса и им будет удобно обслуживаться в едином офисе как частный и корпоративный клиент. Кроме того, у крупного корпоративного бизнеса очень похожая на Private Banking бизнес-модель, основанная на индивидуальном подходе к каждому клиенту. Мы объединили эти два бизнеса в одном офисе", – сказал Сафонов.Принявшая участие в церемонии заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Ирина Кивико, в свою очередь, отметила, что работа с крупным федеральным банком, каким является ПСБ, открывает перед бизнесом Крымского полуострова новые перспективы."Это и программы господдержки, и льготное кредитование, проектное финансирование застройщиков и другие финансовые услуги, которые сегодня востребованы нашими крупными компаниями. Уверена, что сотрудничество с ПСБ позитивно повлияет на экономику региона и инвестиционный климат республики", – указала она.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), симферополь, крымский бизнес, экономика, экономика крыма, новости крыма, крым, ирина кивико