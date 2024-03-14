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Какой сегодня праздник: 14 марта - РИА Новости Крым, 14.03.2024
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Какой сегодня праздник: 14 марта
Какой сегодня праздник: 14 марта - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Какой сегодня праздник: 14 марта
В четверг, 14 марта, мир создает безобразно хорошее настроение, защищает реки, а японские мужчины радуют подарками своих женщин. А еще в этот день родились... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T00:00
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общество
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В четверг, 14 марта, мир создает безобразно хорошее настроение, защищает реки, а японские мужчины радуют подарками своих женщин. А еще в этот день родились знаменитый физик Альберт Энштейн и звезда Comedy Club Павел Воля.Что празднуют в России и мире14 марта мир празднует Международный день рек, или Международный день против плотин. В настоящее время из 177 крупнейших рек мира только треть не имеют дамб или других сооружений на русле. Активисты защиты рек призывают оценить риск и возможные последствия прорыва плотин и то, к каким жертвам и разрушениям это может привести.Также планета отмечает необычный праздник – День числа "Пи". Его придумал физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который подметил, что в американской системе записи дат (месяц/число) день 14 марта – 3/14 – совпадает с первыми разрядами числа "Пи" = 3,14...В Японии 14 марта называется Белым днем и считается продолжением дня Святого Валентина. В день Святого Валентина в Японии дарят подарки только женщины, а мужчины получают возможность ответить взаимностью через месяц – в Белый день. Традиционный и самый популярный подарок на 14 марта – белый шоколад.А еще сегодня запрещено грустить, плакать и печалиться. День безобразно хорошего настроения – это повод для улыбок и веселья. Рекомендуется совершать безобразно хорошие поступки, чтобы поднимать настроение всем окружающим.Знаменательные событияВ 1794 году американский изобретатель Эли Уитни получил патент на машину для очистки хлопкового волокна.В 1839 году английский полимат и изобретатель Джон Гершель впервые использовал термин "фотография".В 1900 году в США узаконили "золотой стандарт": эквивалентом всех американских денег стало золото.В 2004 году Владимир Путин был избран президентом Российской Федерации на второй срок.Кто родился220 лет назад, в 1804 году, родился австрийский композитор, автор вальсов Иоганн Штраус – основатель музыкальной династии, отец Иоганна, Йозефа и Эдуарда Штраусов. Композитор был первым, кто представил миру музыку для танцев в темпе три четверти. Он автор 152 вальсов, среди которых "Дунайские песни", "Лорелея", "Габриэла", "Тальони", "Вальс баядерок".14 марта 1879 года на свет появился величайший немецкий физик Альберт Эйнштейн, создатель теории относительности и автор основополагающих трудов по квантовой теории и статистической физике. Кроме того, Эйнштейн известен как убежденный пацифист.Также 14 марта родились итальянский певец Джанни Белла, российские актрисы Ольга Яковлева и Нелли Уварова, резидент Comedy Club Павел Воля.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 14 марта

Что отмечают в России и в мире в четверг, 14 марта

00:00 14.03.2024
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкНастенная живопись с изображением ученого Альберта Эйнштейна в Центральном районе Санкт-Петербурга
Настенная живопись с изображением ученого Альберта Эйнштейна в Центральном районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В четверг, 14 марта, мир создает безобразно хорошее настроение, защищает реки, а японские мужчины радуют подарками своих женщин. А еще в этот день родились знаменитый физик Альберт Энштейн и звезда Comedy Club Павел Воля.

Что празднуют в России и мире

14 марта мир празднует Международный день рек, или Международный день против плотин. В настоящее время из 177 крупнейших рек мира только треть не имеют дамб или других сооружений на русле. Активисты защиты рек призывают оценить риск и возможные последствия прорыва плотин и то, к каким жертвам и разрушениям это может привести.
Также планета отмечает необычный праздник – День числа "Пи". Его придумал физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который подметил, что в американской системе записи дат (месяц/число) день 14 марта – 3/14 – совпадает с первыми разрядами числа "Пи" = 3,14...
В Японии 14 марта называется Белым днем и считается продолжением дня Святого Валентина. В день Святого Валентина в Японии дарят подарки только женщины, а мужчины получают возможность ответить взаимностью через месяц – в Белый день. Традиционный и самый популярный подарок на 14 марта – белый шоколад.
А еще сегодня запрещено грустить, плакать и печалиться. День безобразно хорошего настроения – это повод для улыбок и веселья. Рекомендуется совершать безобразно хорошие поступки, чтобы поднимать настроение всем окружающим.

Знаменательные события

В 1794 году американский изобретатель Эли Уитни получил патент на машину для очистки хлопкового волокна.
В 1839 году английский полимат и изобретатель Джон Гершель впервые использовал термин "фотография".
В 1900 году в США узаконили "золотой стандарт": эквивалентом всех американских денег стало золото.
В 2004 году Владимир Путин был избран президентом Российской Федерации на второй срок.

Кто родился

220 лет назад, в 1804 году, родился австрийский композитор, автор вальсов Иоганн Штраус – основатель музыкальной династии, отец Иоганна, Йозефа и Эдуарда Штраусов. Композитор был первым, кто представил миру музыку для танцев в темпе три четверти. Он автор 152 вальсов, среди которых "Дунайские песни", "Лорелея", "Габриэла", "Тальони", "Вальс баядерок".
14 марта 1879 года на свет появился величайший немецкий физик Альберт Эйнштейн, создатель теории относительности и автор основополагающих трудов по квантовой теории и статистической физике. Кроме того, Эйнштейн известен как убежденный пацифист.
Также 14 марта родились итальянский певец Джанни Белла, российские актрисы Ольга Яковлева и Нелли Уварова, резидент Comedy Club Павел Воля.
 
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