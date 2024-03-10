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Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова - РИА Новости Крым, 10.03.2024
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Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова
Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова
Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой. РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T20:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой."Умерла Светлана Моргунова, все правильно", – сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой.Светлана Моргунова – народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта".
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РИА Новости Крым
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новости, утраты, память, культура
Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла на 85 году жизни

20:43 10.03.2024 (обновлено: 20:46 10.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой.
"Умерла Светлана Моргунова, все правильно", сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой.
Светлана Моргунова народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта".
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