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Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова
Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова
Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой. РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T20:43
2024-03-10T20:43
2024-03-10T20:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой."Умерла Светлана Моргунова, все правильно", – сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой.Светлана Моргунова – народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта".
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, утраты, память, культура
Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова
Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла на 85 году жизни
20:43 10.03.2024 (обновлено: 20:46 10.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой.
"Умерла Светлана Моргунова, все правильно", – сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой.
Светлана Моргунова – народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта".