https://crimea.ria.ru/20240310/umerla-diktor-tsentralnogo-televideniya-sssr-svetlana-morgunova-1135540955.html

Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова - РИА Новости Крым, 10.03.2024

Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой. РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T20:43

2024-03-10T20:43

2024-03-10T20:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет, сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой."Умерла Светлана Моргунова, все правильно", – сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой.Светлана Моргунова – народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она вела выпуски программы "Голубой огонек" и "Утренняя почта".

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, утраты, память, культура