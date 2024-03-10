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Какой сегодня праздник: 10 марта - РИА Новости Крым, 10.03.2024
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Какой сегодня праздник: 10 марта
Какой сегодня праздник: 10 марта - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Какой сегодня праздник: 10 марта
, а еще в этот день 179 лет назад родился российский император Александр III. РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. 10 марта россияне поздравляют сотрудников архивов. Также это Международный день парика и День облачных слонов, а еще в этот день 179 лет назад родился российский император Александр III.Что празднуют в миреРоссия отмечает День архивов. Праздник приурочен к дате подписания 10 марта 1720 года первого в России государственного акта – "Генерального регламента или Устава", который ввел архивы во всех властных структурах, а также учредил должность архивариуса.С профессиональным праздником поздравляют paбoтникoв гeoдeзии и кapтoгpaфии ΡФ и жeнщин-cудeй.Также 10 марта отмечается Международный день парика. Носить их начали еще в Персии, потом в древней Греции, затем в Риме, в Египте, а позже – в Европе. В Россию парики завез Петр I. По его приказу их должны были надевать не только дворяне, но и военные.А еще сегодня День облачных слонов, Мeждунapoдный дeнь вoлынщикa, Дeнь бумaжныx дeнeг. Имeнины у Никoлaя, Евгeния, Aлeкcaндpa, Aнтoнa, Федopa, Тapaca, МcтиcлaвыЗнаменательные событияВ 1710 году был издан первый печатный учебник по географии на русском языке – "География, или краткое земное мира описание".В 1905 году в Лондоне братья Гас и Джозеф Мирс основали футбольный клуб "Челси". Ныне клуб выступает в английской премьер-лиге.В 1910 году в Китае было запрещено рабство.Кто родилсяВ 1415 году родился великий московский князь Василий II Темный - участник последней междоусобицы в Русском государстве, укрепивший московское княжество и создавший предпосылки для "собирания земель русских" вокруг Москвы. Князь был ослеплен Дмитрием Шемякой, за что получил прозвище "Темный".10 марта 1845 года на свет появился российский император Александр III Романов. За период его правления страна не участвовала ни в одной войне, за это он вошел в историю как "Миротворец". Также Александр III знаменит тем, что отменил подушную подать, ввел обязательный выкуп земель и переселял крестьян в Сибирь и Среднюю Азию.Свое 98-летие празднует российский композитор, "гений киномузыки" Александр Зацепин, написавший песни и мелодии более чем к 120 фильмам и мультфильмам. Многие его произведения стали хитами. Они звучат и сегодня: "Есть только миг", "Куда уходит детство", "Остров невезения", "Если б я был султан", "Марш юности".Также 10 марта родились звезда американских боевиков Чак Норрис, актрисы Шерон Стоун и Оливия Уайлд и другие.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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праздники и памятные даты, общество, новости, календарь
Какой сегодня праздник: 10 марта

Что празднуют в России и в мире в воскресенье, 10 марта

00:00 10.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрымский военно-исторический фестиваль
Крымский военно-исторический фестиваль - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. 10 марта россияне поздравляют сотрудников архивов. Также это Международный день парика и День облачных слонов, а еще в этот день 179 лет назад родился российский император Александр III.

Что празднуют в мире

Россия отмечает День архивов. Праздник приурочен к дате подписания 10 марта 1720 года первого в России государственного акта – "Генерального регламента или Устава", который ввел архивы во всех властных структурах, а также учредил должность архивариуса.
С профессиональным праздником поздравляют paбoтникoв гeoдeзии и кapтoгpaфии ΡФ и жeнщин-cудeй.
Также 10 марта отмечается Международный день парика. Носить их начали еще в Персии, потом в древней Греции, затем в Риме, в Египте, а позже – в Европе. В Россию парики завез Петр I. По его приказу их должны были надевать не только дворяне, но и военные.
А еще сегодня День облачных слонов, Мeждунapoдный дeнь вoлынщикa, Дeнь бумaжныx дeнeг. Имeнины у Никoлaя, Евгeния, Aлeкcaндpa, Aнтoнa, Федopa, Тapaca, Мcтиcлaвы

Знаменательные события

В 1710 году был издан первый печатный учебник по географии на русском языке – "География, или краткое земное мира описание".
В 1905 году в Лондоне братья Гас и Джозеф Мирс основали футбольный клуб "Челси". Ныне клуб выступает в английской премьер-лиге.
В 1910 году в Китае было запрещено рабство.

Кто родился

В 1415 году родился великий московский князь Василий II Темный - участник последней междоусобицы в Русском государстве, укрепивший московское княжество и создавший предпосылки для "собирания земель русских" вокруг Москвы. Князь был ослеплен Дмитрием Шемякой, за что получил прозвище "Темный".
10 марта 1845 года на свет появился российский император Александр III Романов. За период его правления страна не участвовала ни в одной войне, за это он вошел в историю как "Миротворец". Также Александр III знаменит тем, что отменил подушную подать, ввел обязательный выкуп земель и переселял крестьян в Сибирь и Среднюю Азию.
Свое 98-летие празднует российский композитор, "гений киномузыки" Александр Зацепин, написавший песни и мелодии более чем к 120 фильмам и мультфильмам. Многие его произведения стали хитами. Они звучат и сегодня: "Есть только миг", "Куда уходит детство", "Остров невезения", "Если б я был султан", "Марш юности".
Также 10 марта родились звезда американских боевиков Чак Норрис, актрисы Шерон Стоун и Оливия Уайлд и другие.
 
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