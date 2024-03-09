Рейтинг@Mail.ru
В Керчи перекроют шоссе на три месяца - схема движения - РИА Новости Крым, 09.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240309/v-kerchi-perekroyut-shosse-na-tri-mesyatsa---skhema-dvizheniya-1135512677.html
В Керчи перекроют шоссе на три месяца - схема движения
В Керчи перекроют шоссе на три месяца - схема движения - РИА Новости Крым, 09.03.2024
В Керчи перекроют шоссе на три месяца - схема движения
В связи с проведением реконструкции шоссе Героев Сталинграда в период с 10 марта до июня 2024 года. Об этом сообщает администрация Керчи. РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T08:12
2024-03-09T08:12
керчь
транспорт
дороги крыма
общество
городская среда
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127248858_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_014dfdeb38b9246c395b73f07ed1b07f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. В связи с проведением реконструкции шоссе Героев Сталинграда в период с 10 марта до июня 2024 года. Об этом сообщает администрация Керчи.Власти обращают внимание пассажиров на то, что в указанный период посадка/высадка на остановочном пункте "Верхний Солнечный" (в направлении Аршинцево, расположенном на путепроводе шоссе Героев Сталинграда) осуществляться не будет. В направлении района Аршинцево следующим после остановочного пункта "Госпиталь" будет ранее не действовавший остановочный пункт "Пенсионный фонд" (расположенный напротив дома № 52/1 по шоссе Героев Сталинграда).
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127248858_52:0:849:598_1920x0_80_0_0_8e448304cd5e5e80345e9f72c88a0cc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, транспорт, дороги крыма, общество, городская среда, крым, новости крыма
В Керчи перекроют шоссе на три месяца - схема движения

В Керчи на три месяца перекроют шоссе Героев Сталинграда

08:12 09.03.2024
 
Дорожный знак "Въезд запрещен"
Дорожный знак Въезд запрещен
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. В связи с проведением реконструкции шоссе Героев Сталинграда в период с 10 марта до июня 2024 года. Об этом сообщает администрация Керчи.
"Изменяется схема движения общественного транспорта, работающего на маршрутах № 40 "ул. Ульяновых - ГУП КМЗ", № 41 "ГУП КМЗ - Аршинцево - Городской пляж (в летний купальный сезон)", № 28"Автовокзал - ул. Ульяновых", № 5 "Автовокзал - Аршинцево - Горпляж (летний купальный сезон)" и № 26 "Ж/д Вокзал - Управление ЖРК - Аршинцево", - говорится в сообщении.
Власти обращают внимание пассажиров на то, что в указанный период посадка/высадка на остановочном пункте "Верхний Солнечный" (в направлении Аршинцево, расположенном на путепроводе шоссе Героев Сталинграда) осуществляться не будет.
В направлении района Аршинцево следующим после остановочного пункта "Госпиталь" будет ранее не действовавший остановочный пункт "Пенсионный фонд" (расположенный напротив дома № 52/1 по шоссе Героев Сталинграда).
© Администрация КерчиВ Керчи перекроют шоссе Героев Сталинграда
В Керчи перекроют шоссе Героев Сталинграда
© Администрация Керчи
В Керчи перекроют шоссе Героев Сталинграда
 
КерчьТранспортДороги КрымаОбществоГородская средаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:21Появление авиации НАТО над Черным морем в Крыму назвали агрессией
09:04Он просто космос: видеохроника ко дню рождения Юрия Гагарина 1:12
08:55Благодать трапезы во время Рамадана в разных странах
08:12В Керчи перекроют шоссе на три месяца - схема движения
07:45В священный месяц Рамадан мусульмане Крыма будут молиться о мире
07:24Власти Крыма назвали срок открытия набережной Терешковой в Евпатории
06:5447 дронов ВСУ сбиты над регионами России за ночь: есть пострадавшие
00:01Прогноз погоды в Крыму на 9 марта
00:00Какой сегодня праздник: 9 марта
23:44В Керчи 8 марта на переходе сбили женщину
22:05Главное за день: 8 марта
21:52Весенний авитаминоз: советы диетолога для укрепления иммунитета
21:14Как Сербия встретит Путина – мнение
20:48Украина вышла из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках
20:21Гросси на переговорах с Путиным призвал к военной сдержанности возле ЗАЭС
19:41"Стало больше членов семьи": как мама в декрете стала волонтером
19:22Актер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной дом
19:07Над Белгородской областью ПВО сбила еще два беспилотника
19:05Исторический максимум: цена биткоина выросла до 70 тысяч долларов
18:51Зеленский хочет уволить главу МИД Украины Дмитрия Кулебу - СМИ
Лента новостейМолния