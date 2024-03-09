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В Керчи перекроют шоссе на три месяца - схема движения

В Керчи перекроют шоссе на три месяца - схема движения - РИА Новости Крым, 09.03.2024

В Керчи перекроют шоссе на три месяца - схема движения

В связи с проведением реконструкции шоссе Героев Сталинграда в период с 10 марта до июня 2024 года. Об этом сообщает администрация Керчи. РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T08:12

2024-03-09T08:12

2024-03-09T08:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. В связи с проведением реконструкции шоссе Героев Сталинграда в период с 10 марта до июня 2024 года. Об этом сообщает администрация Керчи.Власти обращают внимание пассажиров на то, что в указанный период посадка/высадка на остановочном пункте "Верхний Солнечный" (в направлении Аршинцево, расположенном на путепроводе шоссе Героев Сталинграда) осуществляться не будет. В направлении района Аршинцево следующим после остановочного пункта "Госпиталь" будет ранее не действовавший остановочный пункт "Пенсионный фонд" (расположенный напротив дома № 52/1 по шоссе Героев Сталинграда).

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, транспорт, дороги крыма, общество, городская среда, крым, новости крыма