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В Керчи перекроют шоссе на три месяца - схема движения
В Керчи перекроют шоссе на три месяца - схема движения - РИА Новости Крым, 09.03.2024
В Керчи перекроют шоссе на три месяца - схема движения
В связи с проведением реконструкции шоссе Героев Сталинграда в период с 10 марта до июня 2024 года. Об этом сообщает администрация Керчи. РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T08:12
2024-03-09T08:12
2024-03-09T08:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. В связи с проведением реконструкции шоссе Героев Сталинграда в период с 10 марта до июня 2024 года. Об этом сообщает администрация Керчи.Власти обращают внимание пассажиров на то, что в указанный период посадка/высадка на остановочном пункте "Верхний Солнечный" (в направлении Аршинцево, расположенном на путепроводе шоссе Героев Сталинграда) осуществляться не будет. В направлении района Аршинцево следующим после остановочного пункта "Госпиталь" будет ранее не действовавший остановочный пункт "Пенсионный фонд" (расположенный напротив дома № 52/1 по шоссе Героев Сталинграда).
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керчь, транспорт, дороги крыма, общество, городская среда, крым, новости крыма
В Керчи перекроют шоссе на три месяца - схема движения
В Керчи на три месяца перекроют шоссе Героев Сталинграда
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. В связи с проведением реконструкции шоссе Героев Сталинграда в период с 10 марта до июня 2024 года. Об этом сообщает администрация Керчи.
"Изменяется схема движения общественного транспорта, работающего на маршрутах № 40 "ул. Ульяновых - ГУП КМЗ", № 41 "ГУП КМЗ - Аршинцево - Городской пляж (в летний купальный сезон)", № 28"Автовокзал - ул. Ульяновых", № 5 "Автовокзал - Аршинцево - Горпляж (летний купальный сезон)" и № 26 "Ж/д Вокзал - Управление ЖРК - Аршинцево", - говорится в сообщении.
Власти обращают внимание пассажиров на то, что в указанный период посадка/высадка на остановочном пункте "Верхний Солнечный" (в направлении Аршинцево, расположенном на путепроводе шоссе Героев Сталинграда) осуществляться не будет.
В направлении района Аршинцево следующим после остановочного пункта "Госпиталь" будет ранее не действовавший остановочный пункт "Пенсионный фонд" (расположенный напротив дома № 52/1 по шоссе Героев Сталинграда).