https://crimea.ria.ru/20240308/v-sochi-proizoshel-zaval-vo-vremya-lyzhnoy-gonki---postradali-sportsmenki-1135506797.html

В Сочи произошел завал во время лыжной гонки - пострадали спортсменки

В Сочи произошел завал во время лыжной гонки - пострадали спортсменки - РИА Новости Крым, 08.03.2024

В Сочи произошел завал во время лыжной гонки - пострадали спортсменки

В пятницу произошел массовый завал во время женского лыжного масс-старта на 10 км в рамках зимней Спартакиады учащихся в селе Эстосадок (Краснодарский край). РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T15:49

2024-03-08T15:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. В пятницу произошел массовый завал во время женского лыжного масс-старта на 10 км в рамках зимней Спартакиады учащихся в селе Эстосадок (Краснодарский край). Завал с участием более чем десятка девушек произошел во время спуска на скоростном участке трассы. Гонка проходила в условиях плохой видимости. Согласно протоколу, дистанцию не смогли завершить 14 участниц. По неподтвержденным данным ряда СМИ и спортивных Telegram-каналов, скорая помощь потребовалась девяти лыжницам.Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подтвердила РИА Новости, что в результате произошедшего "есть травмированные, ушибы, один перелом".Пострадавшие в результате завала на Спартакиаде учащихся лыжницы получили переломы пальцев рук и кистей, заявил комментатор Дмитрий Губерниев.В министерстве спорта РФ сообщили, что проанализируют обстоятельства произошедшего, отметив, что безопасность спортсменов всегда должна быть в приоритете.

https://crimea.ria.ru/20240223/chempionki-mira-po-khudozhestvennoy-gimnastike-averiny-ukhodyat-iz-sporta-1135175989.html

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2024

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сочи, происшествия, спорт, краснодарский край, новости