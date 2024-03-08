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В Сочи произошел завал во время лыжной гонки - пострадали спортсменки
В Сочи произошел завал во время лыжной гонки - пострадали спортсменки - РИА Новости Крым, 08.03.2024
В Сочи произошел завал во время лыжной гонки - пострадали спортсменки
В пятницу произошел массовый завал во время женского лыжного масс-старта на 10 км в рамках зимней Спартакиады учащихся в селе Эстосадок (Краснодарский край). РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T15:49
2024-03-08T15:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. В пятницу произошел массовый завал во время женского лыжного масс-старта на 10 км в рамках зимней Спартакиады учащихся в селе Эстосадок (Краснодарский край). Завал с участием более чем десятка девушек произошел во время спуска на скоростном участке трассы. Гонка проходила в условиях плохой видимости. Согласно протоколу, дистанцию не смогли завершить 14 участниц. По неподтвержденным данным ряда СМИ и спортивных Telegram-каналов, скорая помощь потребовалась девяти лыжницам.Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подтвердила РИА Новости, что в результате произошедшего "есть травмированные, ушибы, один перелом".Пострадавшие в результате завала на Спартакиаде учащихся лыжницы получили переломы пальцев рук и кистей, заявил комментатор Дмитрий Губерниев.В министерстве спорта РФ сообщили, что проанализируют обстоятельства произошедшего, отметив, что безопасность спортсменов всегда должна быть в приоритете.
https://crimea.ria.ru/20240223/chempionki-mira-po-khudozhestvennoy-gimnastike-averiny-ukhodyat-iz-sporta-1135175989.html
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сочи, происшествия, спорт, краснодарский край, новости
В Сочи произошел завал во время лыжной гонки - пострадали спортсменки
Прокуратура в Сочи проверяет информацию о лыжницах, пострадавших в горах
15:49 08.03.2024 (обновлено: 15:50 08.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. В пятницу произошел массовый завал во время женского лыжного масс-старта на 10 км в рамках зимней Спартакиады учащихся в селе Эстосадок (Краснодарский край).
Завал с участием более чем десятка девушек произошел во время спуска на скоростном участке трассы. Гонка проходила в условиях плохой видимости. Согласно протоколу, дистанцию не смогли завершить 14 участниц. По неподтвержденным данным ряда СМИ и спортивных Telegram-каналов, скорая помощь потребовалась девяти лыжницам.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подтвердила РИА Новости, что в результате произошедшего "есть травмированные, ушибы, один перелом".
"Прокуратура Адлерского района Сочи проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщает РИА Новости Крым.
Пострадавшие в результате завала на Спартакиаде учащихся лыжницы получили переломы пальцев рук и кистей, заявил комментатор Дмитрий Губерниев.
В министерстве спорта РФ сообщили, что проанализируют обстоятельства произошедшего, отметив, что безопасность спортсменов всегда должна быть в приоритете.