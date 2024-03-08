https://crimea.ria.ru/20240308/putin-pomiloval-52-osuzhdennykh-zhenschiny--ukaz-1135501448.html

Путин помиловал 52 осужденных женщины – указ

Путин помиловал 52 осужденных женщины – указ - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Путин помиловал 52 осужденных женщины – указ

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, в том числе тех, чьи родные участвуют в специальной военной операции. Об этом... РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T09:27

2024-03-08T09:27

2024-03-08T09:30

владимир путин (политик)

закон и право

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, в том числе тех, чьи родные участвуют в специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Кремля.При принятии решения о помиловании глава государства руководствовался принципами гуманности, подчеркнули в Кремле.Право обратиться с просьбой о помиловании является правом осужденного, закрепленным в Конституции Российской Федерации. Помилование является исключительной прерогативой президента РФ и осуществляется путем издания соответствующего указа. Акт помилования, так же как и акт об амнистии, не устраняет преступность и наказуемость деяния, не отменяет и не подвергает сомнению приговор суда. Помилование, как и амнистия, не является реабилитацией и применяется к обоснованно осужденному лицу.

https://crimea.ria.ru/20240308/vami-nevozmozhno-ne-voskhischatsya-putin-pozdravil-rossiyanok-s-8-marta-1135501119.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, общество, новости