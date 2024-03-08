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Путин помиловал 52 осужденных женщины – указ - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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Путин помиловал 52 осужденных женщины – указ
Путин помиловал 52 осужденных женщины – указ - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Путин помиловал 52 осужденных женщины – указ
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, в том числе тех, чьи родные участвуют в специальной военной операции. Об этом... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T09:27
2024-03-08T09:30
владимир путин (политик)
закон и право
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, в том числе тех, чьи родные участвуют в специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Кремля.При принятии решения о помиловании глава государства руководствовался принципами гуманности, подчеркнули в Кремле.Право обратиться с просьбой о помиловании является правом осужденного, закрепленным в Конституции Российской Федерации. Помилование является исключительной прерогативой президента РФ и осуществляется путем издания соответствующего указа. Акт помилования, так же как и акт об амнистии, не устраняет преступность и наказуемость деяния, не отменяет и не подвергает сомнению приговор суда. Помилование, как и амнистия, не является реабилитацией и применяется к обоснованно осужденному лицу.
https://crimea.ria.ru/20240308/vami-nevozmozhno-ne-voskhischatsya-putin-pozdravil-rossiyanok-s-8-marta-1135501119.html
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владимир путин (политик), закон и право, общество, новости
Путин помиловал 52 осужденных женщины – указ

Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин

09:27 08.03.2024 (обновлено: 09:30 08.03.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, в том числе тех, чьи родные участвуют в специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Прежде всего, помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные, а также те, чьи родственники участвуют в специальной военной операции", - говорится в сообщении.
При принятии решения о помиловании глава государства руководствовался принципами гуманности, подчеркнули в Кремле.
Право обратиться с просьбой о помиловании является правом осужденного, закрепленным в Конституции Российской Федерации. Помилование является исключительной прерогативой президента РФ и осуществляется путем издания соответствующего указа. Акт помилования, так же как и акт об амнистии, не устраняет преступность и наказуемость деяния, не отменяет и не подвергает сомнению приговор суда. Помилование, как и амнистия, не является реабилитацией и применяется к обоснованно осужденному лицу.
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