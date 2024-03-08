https://crimea.ria.ru/20240308/avtomobili-s-rossiyskimi-nomerami-dolzhny-pokinut-finlyandiyu-do-16-marta-1135507135.html
Автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта
Автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта
Машины с российскими номерами должны будут покинуть Финляндию до 16 марта из-за запрета на въезд в страну для автомобилей, зарегистрированных в России, сообщает РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T15:56
2024-03-08T15:56
2024-03-08T15:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Машины с российскими номерами должны будут покинуть Финляндию до 16 марта из-за запрета на въезд в страну для автомобилей, зарегистрированных в России, сообщает финский общественный вещатель Yle.По словам руководителя отдела контроля Таможенной службы Сами Ракшита, с 16 марта присутствие машины с российскими номерами на территории Финляндии будет становиться предметом расследования: в частности будет устанавливаться, почему автомобиль все еще находится в Финляндии, как долго он находится в стране, соблюдены ли в отношении него необходимые формальности. Более подробный план действий еще разрабатывается.Финляндия с 16 сентября 2023 года реализовала рекомендации Еврокомиссии по запрету ввоза личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз в связи с санкциями ЕС из-за российской специальной военной операции на Украине.
https://crimea.ria.ru/20240302/za-chto-v-litve-budut-konfiskovyvat-avtomobili-s-rossiyskimi-nomerami-1135363520.html
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финляндия, транспорт, закон и право, в мире, общество, россия, автомобиль, новости
Автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта
Автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Машины с российскими номерами должны будут покинуть Финляндию до 16 марта из-за запрета на въезд в страну для автомобилей, зарегистрированных в России, сообщает финский общественный вещатель Yle.
"Прошлой осенью Финляндия запретила въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. Транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы, 16 марта", - говорится в сообщении.
По словам руководителя отдела контроля Таможенной службы Сами Ракшита, с 16 марта присутствие машины с российскими номерами на территории Финляндии будет становиться предметом расследования: в частности будет устанавливаться, почему автомобиль все еще находится в Финляндии, как долго он находится в стране, соблюдены ли в отношении него необходимые формальности. Более подробный план действий еще разрабатывается.
Финляндия с 16 сентября 2023 года реализовала рекомендации Еврокомиссии по запрету ввоза личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз в связи с санкциями ЕС из-за российской специальной военной операции на Украине.