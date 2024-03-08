https://crimea.ria.ru/20240308/avtomobili-s-rossiyskimi-nomerami-dolzhny-pokinut-finlyandiyu-do-16-marta-1135507135.html

Автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта

Автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта

Машины с российскими номерами должны будут покинуть Финляндию до 16 марта из-за запрета на въезд в страну для автомобилей, зарегистрированных в России, сообщает РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T15:56

2024-03-08T15:56

2024-03-08T15:56

финляндия

транспорт

закон и право

в мире

общество

россия

автомобиль

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111268/88/1112688823_293:263:966:642_1920x0_80_0_0_289822259455195eaada4148a1cb88c5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. Машины с российскими номерами должны будут покинуть Финляндию до 16 марта из-за запрета на въезд в страну для автомобилей, зарегистрированных в России, сообщает финский общественный вещатель Yle.По словам руководителя отдела контроля Таможенной службы Сами Ракшита, с 16 марта присутствие машины с российскими номерами на территории Финляндии будет становиться предметом расследования: в частности будет устанавливаться, почему автомобиль все еще находится в Финляндии, как долго он находится в стране, соблюдены ли в отношении него необходимые формальности. Более подробный план действий еще разрабатывается.Финляндия с 16 сентября 2023 года реализовала рекомендации Еврокомиссии по запрету ввоза личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз в связи с санкциями ЕС из-за российской специальной военной операции на Украине.

https://crimea.ria.ru/20240302/za-chto-v-litve-budut-konfiskovyvat-avtomobili-s-rossiyskimi-nomerami-1135363520.html

финляндия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финляндия, транспорт, закон и право, в мире, общество, россия, автомобиль, новости