https://crimea.ria.ru/20240307/psb-vybrali-bankom-dlya-biznesa-bolee-4-tysyach-predprinimateley-kryma-1135494020.html

ПСБ выбрали банком для бизнеса более 4 тысяч предпринимателей Крыма

ПСБ выбрали банком для бизнеса более 4 тысяч предпринимателей Крыма - РИА Новости Крым, 07.03.2024

ПСБ выбрали банком для бизнеса более 4 тысяч предпринимателей Крыма

Объем средств, размещенных на счетах юридических лиц в Крымском филиале ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ), в феврале 2024 года увеличился в 5 раз по сравнению с... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T18:29

2024-03-07T18:29

2024-03-07T18:29

банк

промсвязьбанк (псб)

бизнес

крымский бизнес

экономика

кредит

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Объем средств, размещенных на счетах юридических лиц в Крымском филиале ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ), в феврале 2024 года увеличился в 5 раз по сравнению с показателем годом ранее, и составил 1,5 миллиарда рублей; свои средства банку доверили более 4 тысяч предпринимателей, сообщает банк.С 2023 года предприниматели Республики Крым могут воспользоваться привлекательными тарифами на расчетно-кассовое обслуживание, которые ПСБ предлагает в рамках долгосрочной акции "Бизнес Крым"*. Согласно ее условиям, клиенты, открывшие счет в банке, могут совершать неограниченное количество платежей, снимать наличные в любом банкомате страны с комиссией 0,5% и получать до 10% на остаток по счету ежемесячно. В первый месяц обслуживание бесплатное, далее – согласно выбранному тарифу.ПСБ предлагает интересные условия и на эквайринговое обслуживание в рамках акции "Крым PRO 2" (Крым ПРО 2")**. Для новых клиентов-предпринимателей первые три месяца ставка составит всего 0,9% без фиксированной комиссии для всех сфер деятельности. Присоединиться к акции можно любым удобным способом: в личном кабинете интернет-банка, через заявку на сайте или в любом офисе ПСБ на территории Республики Крым. Предложение действует до 30 июня 2024 года включительно.*Акция лояльности "Бизнес Крым" по расчетно-кассовому обслуживанию для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, относящихся к сегментам "Малый бизнес" и "Средний бизнес", находящихся в Республике Крым и Севастополе. Период проведения Акции – с 2 мая 2023 года по 31 декабря 2025 года (включительно). Оказание услуг расчетно-кассового обслуживания осуществляется согласно программам обслуживания "Оптимум" и "Максимум". Подробнее на сайте psbank.ru**Период проведения акции "Крым PRO 2" с 22 ноября 2023 года по 30 июня 2024 годаВ первый календарный месяц после окончания срока действия акционного тарифа, а также в первый и второй календарные месяцы установки терминала действует ставка, соответствующая максимальному значению оборота и категории по нижеуказанной таблице. По истечении указанного срока размер процента устанавливается на каждое второе число месяца исходя из оборота и категории за предыдущий месяц в соответствии с нижеуказанной таблицей:С четвертого месяца дополнительно может взиматься фиксированная комиссия 490 рублей за исключением случаев использования ПСБ кассы и SoftPos ("Софт ПОС"), если оборот в предыдущем месяце был менее 100 тысяч руб. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой.* РекламаПАО "Промсвязьбанк". ИНН 7744000912, www.psbank.ruerid: 4CQwVszH9pWwJr7fQDJ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк, промсвязьбанк (псб), бизнес, крымский бизнес, экономика, кредит