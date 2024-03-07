https://crimea.ria.ru/20240307/psb-vybrali-bankom-dlya-biznesa-bolee-4-tysyach-predprinimateley-kryma-1135494020.html
ПСБ выбрали банком для бизнеса более 4 тысяч предпринимателей Крыма
ПСБ выбрали банком для бизнеса более 4 тысяч предпринимателей Крыма - РИА Новости Крым, 07.03.2024
ПСБ выбрали банком для бизнеса более 4 тысяч предпринимателей Крыма
Объем средств, размещенных на счетах юридических лиц в Крымском филиале ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ), в феврале 2024 года увеличился в 5 раз по сравнению с... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T18:29
2024-03-07T18:29
2024-03-07T18:29
банк
промсвязьбанк (псб)
бизнес
крымский бизнес
экономика
кредит
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Объем средств, размещенных на счетах юридических лиц в Крымском филиале ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ), в феврале 2024 года увеличился в 5 раз по сравнению с показателем годом ранее, и составил 1,5 миллиарда рублей; свои средства банку доверили более 4 тысяч предпринимателей, сообщает банк.С 2023 года предприниматели Республики Крым могут воспользоваться привлекательными тарифами на расчетно-кассовое обслуживание, которые ПСБ предлагает в рамках долгосрочной акции "Бизнес Крым"*. Согласно ее условиям, клиенты, открывшие счет в банке, могут совершать неограниченное количество платежей, снимать наличные в любом банкомате страны с комиссией 0,5% и получать до 10% на остаток по счету ежемесячно. В первый месяц обслуживание бесплатное, далее – согласно выбранному тарифу.ПСБ предлагает интересные условия и на эквайринговое обслуживание в рамках акции "Крым PRO 2" (Крым ПРО 2")**. Для новых клиентов-предпринимателей первые три месяца ставка составит всего 0,9% без фиксированной комиссии для всех сфер деятельности. Присоединиться к акции можно любым удобным способом: в личном кабинете интернет-банка, через заявку на сайте или в любом офисе ПСБ на территории Республики Крым. Предложение действует до 30 июня 2024 года включительно.*Акция лояльности "Бизнес Крым" по расчетно-кассовому обслуживанию для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, относящихся к сегментам "Малый бизнес" и "Средний бизнес", находящихся в Республике Крым и Севастополе. Период проведения Акции – с 2 мая 2023 года по 31 декабря 2025 года (включительно). Оказание услуг расчетно-кассового обслуживания осуществляется согласно программам обслуживания "Оптимум" и "Максимум". Подробнее на сайте psbank.ru**Период проведения акции "Крым PRO 2" с 22 ноября 2023 года по 30 июня 2024 годаВ первый календарный месяц после окончания срока действия акционного тарифа, а также в первый и второй календарные месяцы установки терминала действует ставка, соответствующая максимальному значению оборота и категории по нижеуказанной таблице. По истечении указанного срока размер процента устанавливается на каждое второе число месяца исходя из оборота и категории за предыдущий месяц в соответствии с нижеуказанной таблицей:С четвертого месяца дополнительно может взиматься фиксированная комиссия 490 рублей за исключением случаев использования ПСБ кассы и SoftPos ("Софт ПОС"), если оборот в предыдущем месяце был менее 100 тысяч руб. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой.* РекламаПАО "Промсвязьбанк". ИНН 7744000912, www.psbank.ruerid: 4CQwVszH9pWwJr7fQDJ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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банк, промсвязьбанк (псб), бизнес, крымский бизнес, экономика, кредит
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым
. Объем средств, размещенных на счетах юридических лиц в Крымском филиале ПАО "Промсвязьбанк"
(ПСБ), в феврале 2024 года увеличился в 5 раз по сравнению с показателем годом ранее, и составил 1,5 миллиарда рублей; свои средства банку доверили более 4 тысяч предпринимателей, сообщает банк.
"Мы наблюдаем уверенный рост клиентской базы ПСБ в малом и микробизнесе. Цифры говорят сами за себя: только за минувший год мы открыли порядка трех тысяч расчетных счетов и заключили более полутора тысяч договоров на эквайринговое обслуживание. Крымские предприниматели выбирают нас за качественный сервис, оптимальные тарифы обслуживания и возможность проводить финансовые операции в новых регионах страны", – сказала управляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова.
С 2023 года предприниматели Республики Крым могут воспользоваться привлекательными тарифами на расчетно-кассовое обслуживание, которые ПСБ предлагает в рамках долгосрочной акции "Бизнес Крым"*. Согласно ее условиям, клиенты, открывшие счет в банке, могут совершать неограниченное количество платежей, снимать наличные в любом банкомате страны с комиссией 0,5% и получать до 10% на остаток по счету ежемесячно. В первый месяц обслуживание бесплатное, далее – согласно выбранному тарифу.
ПСБ предлагает интересные условия и на эквайринговое обслуживание в рамках акции "Крым PRO 2" (Крым ПРО 2")**. Для новых клиентов-предпринимателей первые три месяца ставка составит всего 0,9% без фиксированной комиссии для всех сфер деятельности. Присоединиться к акции можно любым удобным способом: в личном кабинете интернет-банка, через заявку на сайте или в любом офисе ПСБ на территории Республики Крым. Предложение действует до 30 июня 2024 года включительно.
*Акция лояльности "Бизнес Крым" по расчетно-кассовому обслуживанию для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, относящихся к сегментам "Малый бизнес" и "Средний бизнес", находящихся в Республике Крым и Севастополе. Период проведения Акции – с 2 мая 2023 года по 31 декабря 2025 года (включительно). Оказание услуг расчетно-кассового обслуживания осуществляется согласно программам обслуживания "Оптимум" и "Максимум". Подробнее на сайте psbank.ru
**Период проведения акции "Крым PRO 2" с 22 ноября 2023 года по 30 июня 2024 года
В первый календарный месяц после окончания срока действия акционного тарифа, а также в первый и второй календарные месяцы установки терминала действует ставка, соответствующая максимальному значению оборота и категории по нижеуказанной таблице. По истечении указанного срока размер процента устанавливается на каждое второе число месяца исходя из оборота и категории за предыдущий месяц в соответствии с нижеуказанной таблицей:
Оборот за календарный месяц (по каждому Терминалу), категория
до 100 тысяч рублей
100-200 тысяч рублей
200-300 тысяч рублей
300-400 тысяч рублей
Продукты и супермаркеты
1,99%
1,89%
1,69%
1,59%
Фастфуд
1,89%
1,49%
1,29%
1,19%
Здоровье
1,99%
1,39%
1,19%
1,09%
Образование
2,29%
2,09%
1,69%
1,49%
Аптеки
1,99%
1,89%
1,79%
1,69%
АЗС
2,29%
2,19%
1,99%
1,69%
Прочие
2,29%
2,29%
2,19%
2,09%
С четвертого месяца дополнительно может взиматься фиксированная комиссия 490 рублей за исключением случаев использования ПСБ кассы и SoftPos ("Софт ПОС"), если оборот в предыдущем месяце был менее 100 тысяч руб. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой.
ПАО "Промсвязьбанк". ИНН 7744000912, www.psbank.ru
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