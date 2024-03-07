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Первый в России конкурс винных гидов запустили в Крыму
Первый в России конкурс винных гидов запустили в Крыму - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Первый в России конкурс винных гидов запустили в Крыму
ООО "Горизонт-Сервис" объявило о запуске первого в России конкурса винных гидов; благодаря ему у них появился шанс проявить себя, показать свои знания и... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T16:36
2024-03-07T16:36
2024-03-07T16:39
mriya resort&spa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. ООО "Горизонт-Сервис" объявило о запуске первого в России конкурса винных гидов; благодаря ему у них появился шанс проявить себя, показать свои знания и получить опыт, сообщает пресс-служба курорта Mriya Resort & SPA.Конкурс проводится в три этапа. Он призван развивать винную культуру России, профессиональные кадры и образовательные инициативы Винного парка в обмене передовым опытом, повышении качества оказываемых услуг и престижности профессий в сфере туризма. А также поддерживая отрасль, привлекая в нее квалифицированных специалистов. Стать участником может каждый, кто выбрал своей целью познакомить людей с культурой вина, говорится в сообщении.Финал конкурса будет проходить 27 апреля на территории Центра винного туризма WINEPARK by Mriya (ВАЙНПАРК бай Мрия) на южном побережье Республики Крым. Он будет приурочен к Дням российских вин. Участники получат памятные дипломы и ценные призы, а победителя ждет сертификат на проживание в Mriya Resort & SPA, добавили в пресс-службе.Для участия в конкурсе до 17 марта необходимо предоставить: видео о себе, эссе на тему винного туризма, контактные данные. Подробная информация на сайте конкурса.Реклама, ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comErid: 4CQwVszH9pWwJr6D67R
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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mriya resort&spa, виноделие в крыму, виноделие, крым, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. ООО "Горизонт-Сервис" объявило о запуске первого в России конкурса винных гидов; благодаря ему у них появился шанс проявить себя, показать свои знания и получить опыт, сообщает пресс-служба курорта Mriya Resort & SPA.
Конкурс проводится в три этапа. Он призван развивать винную культуру России, профессиональные кадры и образовательные инициативы Винного парка в обмене передовым опытом, повышении качества оказываемых услуг и престижности профессий в сфере туризма. А также поддерживая отрасль, привлекая в нее квалифицированных специалистов. Стать участником может каждый, кто выбрал своей целью познакомить людей с культурой вина, говорится в сообщении.
"Винный мир – это удивительное путешествие, которое открывает перед нами географию и молекулярную физику вкусов и ароматов. Винные профессии — это не просто работа, это искусство. И сегодня мы хотим сделать фокус на винных гидах. Это самая новая профессия на винном рынке. Винные гиды - это настоящие амбассадоры винной индустрии, влюбленные в туризм, терруары, ароматы и вкусы. Конкурс винных гидов объединит на нашей площадке самых активных участников, поможет сформировать новое сообщество и покажет, что винный туризм развивается ярко и динамично", – сказала руководитель отдела экскурсионно-методического обслуживания Mriya Resort & SPA Екатерина Суменкова, ее слова приводит пресс-служба.
Финал конкурса будет проходить 27 апреля на территории Центра винного туризма WINEPARK by Mriya (ВАЙНПАРК бай Мрия) на южном побережье Республики Крым. Он будет приурочен к Дням российских вин. Участники получат памятные дипломы и ценные призы, а победителя ждет сертификат на проживание в Mriya Resort & SPA, добавили в пресс-службе.
Для участия в конкурсе до 17 марта необходимо предоставить: видео о себе, эссе на тему винного туризма, контактные данные. Подробная информация на сайте конкурса
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Реклама, ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com