https://crimea.ria.ru/20240307/pervyy-v-rossii-konkurs-vinnykh-gidov-zapustili-v-krymu-1135489149.html

Первый в России конкурс винных гидов запустили в Крыму

Первый в России конкурс винных гидов запустили в Крыму - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Первый в России конкурс винных гидов запустили в Крыму

ООО "Горизонт-Сервис" объявило о запуске первого в России конкурса винных гидов; благодаря ему у них появился шанс проявить себя, показать свои знания и... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T16:36

2024-03-07T16:36

2024-03-07T16:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. ООО "Горизонт-Сервис" объявило о запуске первого в России конкурса винных гидов; благодаря ему у них появился шанс проявить себя, показать свои знания и получить опыт, сообщает пресс-служба курорта Mriya Resort & SPA.Конкурс проводится в три этапа. Он призван развивать винную культуру России, профессиональные кадры и образовательные инициативы Винного парка в обмене передовым опытом, повышении качества оказываемых услуг и престижности профессий в сфере туризма. А также поддерживая отрасль, привлекая в нее квалифицированных специалистов. Стать участником может каждый, кто выбрал своей целью познакомить людей с культурой вина, говорится в сообщении.Финал конкурса будет проходить 27 апреля на территории Центра винного туризма WINEPARK by Mriya (ВАЙНПАРК бай Мрия) на южном побережье Республики Крым. Он будет приурочен к Дням российских вин. Участники получат памятные дипломы и ценные призы, а победителя ждет сертификат на проживание в Mriya Resort & SPA, добавили в пресс-службе.Для участия в конкурсе до 17 марта необходимо предоставить: видео о себе, эссе на тему винного туризма, контактные данные. Подробная информация на сайте конкурса.Реклама, ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comErid: 4CQwVszH9pWwJr6D67R

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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