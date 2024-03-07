https://crimea.ria.ru/20240307/novyy-aeroport-v-simferopole---video-stroitelstva-i-otkrytiya--1135495373.html

Новый аэропорт в Симферополе - видео строительства и открытия

Новый аэропорт в Симферополе - видео строительства и открытия - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Новый аэропорт в Симферополе - видео строительства и открытия

Новый аэропорт Симферополь имени Айвазовского начали возводить весной 2016 года и уже через два года он принял первых пассажиров. РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T19:37

2024-03-07T19:37

2024-03-07T19:37

10 лет крымской весне

аэропорт симферополь

новый аэропорт "симферополь"

симферополь

крым

строительство

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Новый аэропорт Симферополь имени Айвазовского начали возводить весной 2016 года и уже через два года он принял первых пассажиров. Новый аэровокзальный комплекс с терминалом и служебными зданиями, площадью более 78 тыс. м. кв., рассчитан на обслуживание 7 млн пассажиров в год с возможностью расширения до 10 млн. Общая стоимость работ оценивается в 32 млрд рублей.В 2020 году он стал лидером рейтинга самых красивых аэропортов России

симферополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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