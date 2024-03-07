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Новый аэропорт в Симферополе - видео строительства и открытия - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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Новый аэропорт в Симферополе - видео строительства и открытия
Новый аэропорт в Симферополе - видео строительства и открытия - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Новый аэропорт в Симферополе - видео строительства и открытия
Новый аэропорт Симферополь имени Айвазовского начали возводить весной 2016 года и уже через два года он принял первых пассажиров. РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T19:37
2024-03-07T19:37
10 лет крымской весне
аэропорт симферополь
новый аэропорт "симферополь"
симферополь
крым
строительство
видео
россия
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Новый аэропорт Симферополь имени Айвазовского начали возводить весной 2016 года и уже через два года он принял первых пассажиров. Новый аэровокзальный комплекс с терминалом и служебными зданиями, площадью более 78 тыс. м. кв., рассчитан на обслуживание 7 млн пассажиров в год с возможностью расширения до 10 млн. Общая стоимость работ оценивается в 32 млрд рублей.В 2020 году он стал лидером рейтинга самых красивых аэропортов России
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аэропорт симферополь, новый аэропорт "симферополь", симферополь, крым, строительство, видео, россия
Новый аэропорт в Симферополе - видео строительства и открытия

Все строительство крупнейшего аэропорта Крыма в Симферополе в одном видео

19:37 07.03.2024
 
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Новый аэропорт Симферополь имени Айвазовского начали возводить весной 2016 года и уже через два года он принял первых пассажиров.
Новый аэровокзальный комплекс с терминалом и служебными зданиями, площадью более 78 тыс. м. кв., рассчитан на обслуживание 7 млн пассажиров в год с возможностью расширения до 10 млн. Общая стоимость работ оценивается в 32 млрд рублей.
В 2020 году он стал лидером рейтинга самых красивых аэропортов России
 
10 лет Крымской веснеАэропорт СимферопольНовый аэропорт "Симферополь"СимферопольКрымСтроительствоВидеоРоссия
 
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