https://crimea.ria.ru/20240307/eksperty-pered-8-marta-izuchili-osobennosti-finansovogo-povedeniya-zhenschin--1135488012.html

Эксперты перед 8 Марта изучили особенности финансового поведения женщин

Эксперты перед 8 Марта изучили особенности финансового поведения женщин - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Эксперты перед 8 Марта изучили особенности финансового поведения женщин

Женщины тратят на покупки в супермаркетах, оптово-розничных и продовольственных магазинах в среднем в два раза больше, чем мужчины, сообщает пресс-служба РНКБ... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T15:06

2024-03-07T15:06

2024-03-07T15:06

рнкб (пао)

крым

международный женский день

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135445549_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_a43db7204e7478ca4084c8f93c635b2e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Женщины тратят на покупки в супермаркетах, оптово-розничных и продовольственных магазинах в среднем в два раза больше, чем мужчины, сообщает пресс-служба РНКБ со ссылкой на исследование, проведенное в преддверии Международного женского дня.Так, в феврале этого года девушки совершили покупки в указанных категориях на сумму 8,69 миллиарда рублей, а мужчины - на 4,36 миллиарда рублей.Согласно исследованию, в категории "Ювелирные изделия и часы" больше всего трат совершают девушки от 35 до 45 лет (26% от общей суммы трат женщин-клиентов банка в этой категории), а девушки до 25 лет больше всех прочих тратят на такси (33% от общей суммы трат в этой категории). При этом самая активная возрастная категория женщин – это дамы старше 65 лет. Именно они оформляют больше всего депозитов, автоплатежей на коммунальные услуги и дебетовых карт. А вот кредитные карты и кредиты, в том числе ипотечные, чаще всего оформляют девушки в возрасте от 35 до 45 лет.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, международный женский день, общество