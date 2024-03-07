https://crimea.ria.ru/20240307/eksperty-pered-8-marta-izuchili-osobennosti-finansovogo-povedeniya-zhenschin--1135488012.html
Эксперты перед 8 Марта изучили особенности финансового поведения женщин
Эксперты перед 8 Марта изучили особенности финансового поведения женщин - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Эксперты перед 8 Марта изучили особенности финансового поведения женщин
Женщины тратят на покупки в супермаркетах, оптово-розничных и продовольственных магазинах в среднем в два раза больше, чем мужчины, сообщает пресс-служба РНКБ... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T15:06
2024-03-07T15:06
2024-03-07T15:06
рнкб (пао)
крым
международный женский день
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Женщины тратят на покупки в супермаркетах, оптово-розничных и продовольственных магазинах в среднем в два раза больше, чем мужчины, сообщает пресс-служба РНКБ со ссылкой на исследование, проведенное в преддверии Международного женского дня.Так, в феврале этого года девушки совершили покупки в указанных категориях на сумму 8,69 миллиарда рублей, а мужчины - на 4,36 миллиарда рублей.Согласно исследованию, в категории "Ювелирные изделия и часы" больше всего трат совершают девушки от 35 до 45 лет (26% от общей суммы трат женщин-клиентов банка в этой категории), а девушки до 25 лет больше всех прочих тратят на такси (33% от общей суммы трат в этой категории). При этом самая активная возрастная категория женщин – это дамы старше 65 лет. Именно они оформляют больше всего депозитов, автоплатежей на коммунальные услуги и дебетовых карт. А вот кредитные карты и кредиты, в том числе ипотечные, чаще всего оформляют девушки в возрасте от 35 до 45 лет.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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рнкб (пао), крым, международный женский день, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Женщины тратят на покупки в супермаркетах, оптово-розничных и продовольственных магазинах в среднем в два раза больше, чем мужчины, сообщает пресс-служба РНКБ со ссылкой на исследование, проведенное в преддверии Международного женского дня.
Так, в феврале этого года девушки совершили покупки в указанных категориях на сумму 8,69 миллиарда рублей, а мужчины - на 4,36 миллиарда рублей.
Чаще всего девушки рассчитываются в супермаркетах, продовольственных и оптово-розничных магазинах, в предприятиях быстрого питания и магазинах косметики. В топ-5 сфер женских расходов также входит категория "Покупка топлива и сопутствующих товаров", в которой за февраль девушки, которые водят автомобиль, потратили более 312 миллионов рублей. Для сравнения, сумма трат на косметику составила всего 246 миллионов рублей, говорится в сообщении.
Согласно исследованию, в категории "Ювелирные изделия и часы" больше всего трат совершают девушки от 35 до 45 лет (26% от общей суммы трат женщин-клиентов банка в этой категории), а девушки до 25 лет больше всех прочих тратят на такси (33% от общей суммы трат в этой категории). При этом самая активная возрастная категория женщин – это дамы старше 65 лет. Именно они оформляют больше всего депозитов, автоплатежей на коммунальные услуги и дебетовых карт. А вот кредитные карты и кредиты, в том числе ипотечные, чаще всего оформляют девушки в возрасте от 35 до 45 лет.