https://crimea.ria.ru/20240306/stoimost-zolota-obnovila-istoricheskiy-rekord-1135467517.html

Стоимость золота обновила исторический рекорд

Стоимость золота обновила исторический рекорд - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Стоимость золота обновила исторический рекорд

Стоимость золота в среду обновила исторический рекорд, поднявшись выше 2153 долларов за унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов нью-йоркской биржи Comex. РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T18:27

2024-03-06T18:27

2024-03-06T18:27

золото

экономика

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деньги

рекорды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Стоимость золота в среду обновила исторический рекорд, поднявшись выше 2153 долларов за унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов нью-йоркской биржи Comex. По состоянию на 17.39 по Москве апрельский фьючерс на золото растет на 9,45 доллара, или на 0,44% и достигает 2 151,35 доллара за тройскую унцию.Минутами ранее максимальная цена достигала 2 153,55 доллара, что стало новым историческим рекордом, пишет РИА Новости.В условиях отделения российской экономики от глобального рынка, хранить сбережения лучше всего в рублях или золоте, рекомендовал ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. Читайте также на РИА Новости Крым:ЦБ может управлять только половиной золотовалютных резервов – НабиуллинаТоксичная валюта: почему России выгоден отказ от доллараЭксперт оценил идею создать аналог евро для международных платежей РФ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

золото, экономика, в мире, деньги, рекорды