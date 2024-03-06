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Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота обновила исторический рекорд - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота в среду обновила исторический рекорд, поднявшись выше 2153 долларов за унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов нью-йоркской биржи Comex. РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T18:27
2024-03-06T18:27
2024-03-06T18:27
золото
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Стоимость золота в среду обновила исторический рекорд, поднявшись выше 2153 долларов за унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов нью-йоркской биржи Comex. По состоянию на 17.39 по Москве апрельский фьючерс на золото растет на 9,45 доллара, или на 0,44% и достигает 2 151,35 доллара за тройскую унцию.Минутами ранее максимальная цена достигала 2 153,55 доллара, что стало новым историческим рекордом, пишет РИА Новости.В условиях отделения российской экономики от глобального рынка, хранить сбережения лучше всего в рублях или золоте, рекомендовал ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. Читайте также на РИА Новости Крым:ЦБ может управлять только половиной золотовалютных резервов – НабиуллинаТоксичная валюта: почему России выгоден отказ от доллараЭксперт оценил идею создать аналог евро для международных платежей РФ
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золото, экономика, в мире, деньги, рекорды
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Цена золота на торгах превысила 2,1 тыс. долларов за унцию - данные торгов