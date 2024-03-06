https://crimea.ria.ru/20240306/rnkb-i-set-magazinov-pud-nachnut-dostavlyat-produkty-na-dom-1135470284.html

РНКБ и сеть магазинов "ПУД" начнут доставлять продукты на дом

РНКБ и сеть магазинов "ПУД" начнут доставлять продукты на дом - РИА Новости Крым, 06.03.2024

РНКБ и сеть магазинов "ПУД" начнут доставлять продукты на дом

РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, совместно с крупной розничной сетью продуктовых магазинов в Крыму "ПУД" реализует пилотный проект по заказу и оплате... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T20:02

2024-03-06T20:02

2024-03-06T20:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, совместно с крупной розничной сетью продуктовых магазинов в Крыму "ПУД" реализует пилотный проект по заказу и оплате доставки продуктов и промтоваров при помощи мобильного приложения РНКБ 24/7 (18+) на операционной системе Android, сообщает пресс-служба банка.На сегодняшний день доставка осуществляется только по Симферополю и Севастополю, в будущем география проекта будет расширяться.Заказ на доставку и оплату продуктов и промтоваров можно оформить в разделе "Другое" мобильного приложения РНКБ. Доставка доступна при единоразовом заказе от 1,5 тысячи рублей и осуществляется ООО "Мобильные сервисы". Если заказ оформляется до 17:00, его привезут в тот же день. Самовывоз можно бесплатно оформить в приложении при заказе от 900 рублей с 10:00 до 20:00, говорится в сообщении.Заказ собирается в выбранный клиентом день доставки, при этом сборщик может позвонить клиенту и предложить замену, если выбранного товара нет в наличии или же завершается срок годности товара. При этом стоимость заказа будет автоматически откорректирована и спишется со счета только после вручения заказа клиенту. В сервисе доставки будет отражен финальный состав и стоимость заказа, а фактическая сумма списания отразится в истории платежей в мобильном приложении.Клиенты также получили возможность самостоятельно увеличивать лимиты по кредитной карте в мобильном приложении и оформлять электронные выписки по своим картам в формате pdf (пдф) в разделе управления картой. Для того, чтобы пользоваться всеми возможностями мобильного приложения, необходимо обновить его до версии 1.84.0 на платформе Android, добавили в пресс-службе.Реклама, РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460, www.rncb.ruerid: 4CQwVszH9pWwJjhbCFm

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), торговля, общество, крым, новости крыма, симферополь, севастополь