https://crimea.ria.ru/20240305/teplo-i-sukho-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1135364310.html
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму сохранится умеренно теплая, сухая погода. Ночью и утром в степных и предгорных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T00:01
2024-03-05T00:01
2024-03-05T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/19/1133793202_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_ce6bb8cd37186e2e11da2a9ddb3879f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится умеренно теплая, сухая погода. Ночью и утром в степных и предгорных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +12...+14 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +1 до +6 градусов, днем +10...+12 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240303/zhdat-li-sneg-v-krymu-8-marta-nedelnyy-prognoz-ot-fobos-1135350365.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/19/1133793202_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_8eefb85985f3c00543a3a9f07e93f0c8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник теплая и сухая погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится умеренно теплая, сухая погода. Ночью и утром в степных и предгорных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, на южном побережье до +7, днем +9…+14 градусов", – говорится в прогнозе синоптиков.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +12...+14 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +1 до +6 градусов, днем +10...+12 градусов.