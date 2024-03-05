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Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму сохранится умеренно теплая, сухая погода. Ночью и утром в степных и предгорных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
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евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится умеренно теплая, сухая погода. Ночью и утром в степных и предгорных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +12...+14 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +1 до +6 градусов, днем +10...+12 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240303/zhdat-li-sneg-v-krymu-8-marta-nedelnyy-prognoz-ot-fobos-1135350365.html
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96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник теплая и сухая погода

00:01 05.03.2024
 
© РИА Новости КрымКрым.
Крым. - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится умеренно теплая, сухая погода. Ночью и утром в степных и предгорных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, на южном побережье до +7, днем +9…+14 градусов", – говорится в прогнозе синоптиков.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +12...+14 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +1 до +6 градусов, днем +10...+12 градусов.
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3 марта, 20:36Радио "Спутник в Крыму"
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
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00:01Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
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23:17Главное за день: 4 марта
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