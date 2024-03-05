https://crimea.ria.ru/20240305/teplo-i-sukho-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1135364310.html

Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник

Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму сохранится умеренно теплая, сухая погода. Ночью и утром в степных и предгорных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T00:01

2024-03-05T00:01

2024-03-05T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится умеренно теплая, сухая погода. Ночью и утром в степных и предгорных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +12...+14 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +1 до +6 градусов, днем +10...+12 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240303/zhdat-li-sneg-v-krymu-8-marta-nedelnyy-prognoz-ot-fobos-1135350365.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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