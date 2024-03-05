https://crimea.ria.ru/20240305/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-vo-vtornik-1135415753.html

Как работает Керченская паромная переправа во вторник

Как работает Керченская паромная переправа во вторник - РИА Новости Крым, 05.03.2024

Как работает Керченская паромная переправа во вторник

Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T09:47

2024-03-05T09:47

2024-03-05T09:47

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керчь

керченская паромная переправа

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщает Росморречфлот.За последние сутки паромы выполнили 12 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы из порта Крым в порт Кавказ и обратно паромы выполнили 7 708 рейсов. Перевезено 454 019 пассажиров и 264 458 грузовиков.Через переправу в настоящее время следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют и пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.В ночь на 5 марта Крымский мост был закрыт восемь часов. Движение было возобновлено в 8.49 часов утра.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение поездов по Крымскому мосту перекрыто: остановлено 9 составов Движение по трассе "Таврида" под Феодосией полностью восстановленоРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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