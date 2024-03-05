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Как работает Керченская паромная переправа во вторник - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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Как работает Керченская паромная переправа во вторник
Как работает Керченская паромная переправа во вторник - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Как работает Керченская паромная переправа во вторник
Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T09:47
2024-03-05T09:47
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщает Росморречфлот.За последние сутки паромы выполнили 12 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы из порта Крым в порт Кавказ и обратно паромы выполнили 7 708 рейсов. Перевезено 454 019 пассажиров и 264 458 грузовиков.Через переправу в настоящее время следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют и пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.В ночь на 5 марта Крымский мост был закрыт восемь часов. Движение было возобновлено в 8.49 часов утра.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение поездов по Крымскому мосту перекрыто: остановлено 9 составов Движение по трассе "Таврида" под Феодосией полностью восстановленоРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин
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Как работает Керченская паромная переправа во вторник

Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде

09:47 05.03.2024
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Об этом сообщает Росморречфлот.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 5 марта ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/сек. Без осадков, высота волн 0,2-0,7 м, видимость хорошая. Температура воздуха +10...12, температура воды в море +6...7 градусов", - говорится в сообщении.
За последние сутки паромы выполнили 12 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы из порта Крым в порт Кавказ и обратно паромы выполнили 7 708 рейсов. Перевезено 454 019 пассажиров и 264 458 грузовиков.
Через переправу в настоящее время следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют и пассажирские автобусы.
Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
В ночь на 5 марта Крымский мост был закрыт восемь часов. Движение было возобновлено в 8.49 часов утра.
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