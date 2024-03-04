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Каховка осталась без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 04.03.2024
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Каховка осталась без света из-за аварии
Каховка осталась без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Каховка осталась без света из-за аварии
В Каховском округе отключено электричество из-за аварии на электросетях. Об этом сообщили в администрации Херсонской области. РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T12:05
2024-03-04T12:08
происшествия
отключение электроэнергии
каховка
херсонская область
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Каховском округе отключено электричество из-за аварии на электросетях. Об этом сообщили в администрации Херсонской области."Восстановительные работы будут проводиться при возможности выезда аварийной бригады", - отметили в Каховском РЭС.Также сообщается, что во вторник, 5 марта, сотрудники Россетей будут выполнять аварийно-ремонтные работы на линиях электропередачи в Херсонской области. С 8:00 до 17:00 приостановят подачу электроэнергии в Скадовском, Алешкинском, Голопристанском, Каланчакском округах, Новой Каховке. Частично не будет света в Каховском и Чаплинском округах.
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происшествия, отключение электроэнергии, каховка, херсонская область, новые регионы россии, новости
Каховка осталась без света из-за аварии

Из-за аварии на сетях без обесточен город Каховка в Херсонской области

12:05 04.03.2024 (обновлено: 12:08 04.03.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевЭнергосистема Севастополя
Энергосистема Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Каховском округе отключено электричество из-за аварии на электросетях. Об этом сообщили в администрации Херсонской области.
По данным ГУП "Херсоноблэнерго", полностью обесточен город Каховка, а также села Васильевка и Софиевка.
"Восстановительные работы будут проводиться при возможности выезда аварийной бригады", - отметили в Каховском РЭС.
Также сообщается, что во вторник, 5 марта, сотрудники Россетей будут выполнять аварийно-ремонтные работы на линиях электропередачи в Херсонской области. С 8:00 до 17:00 приостановят подачу электроэнергии в Скадовском, Алешкинском, Голопристанском, Каланчакском округах, Новой Каховке. Частично не будет света в Каховском и Чаплинском округах.
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