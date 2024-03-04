https://crimea.ria.ru/20240304/kakhovka-ostalas-bez-sveta-iz-za-avarii-1135392623.html

Каховка осталась без света из-за аварии

Каховка осталась без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Каховка осталась без света из-за аварии

В Каховском округе отключено электричество из-за аварии на электросетях. Об этом сообщили в администрации Херсонской области. РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T12:05

2024-03-04T12:05

2024-03-04T12:08

происшествия

отключение электроэнергии

каховка

херсонская область

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Каховском округе отключено электричество из-за аварии на электросетях. Об этом сообщили в администрации Херсонской области."Восстановительные работы будут проводиться при возможности выезда аварийной бригады", - отметили в Каховском РЭС.Также сообщается, что во вторник, 5 марта, сотрудники Россетей будут выполнять аварийно-ремонтные работы на линиях электропередачи в Херсонской области. С 8:00 до 17:00 приостановят подачу электроэнергии в Скадовском, Алешкинском, Голопристанском, Каланчакском округах, Новой Каховке. Частично не будет света в Каховском и Чаплинском округах.

https://crimea.ria.ru/20231122/vosem-let-posle-blekauta-krym-obespechivaet-elektrichestvom-novye-regiony-1132981435.html

каховка

херсонская область

новые регионы россии

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происшествия, отключение электроэнергии, каховка, херсонская область, новые регионы россии, новости