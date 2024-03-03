https://crimea.ria.ru/20240303/raketnaya-opasnost-obyavlena-v-belgorode-i-belgorodskom-rayone-1135375147.html

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе - РИА Новости Крым, 03.03.2024

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости Крым, 03.03.2024

2024-03-03T12:42

2024-03-03T12:42

2024-03-03T12:42

ракетная опасность

белгород

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.Позже в региональном главке сообщили, что ракетную опасность объявили и в Шебекино. Горожан также попросили оставаться дома и не подходить к окнамНа всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили желтый уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО практически ежедневно отражает попытки атак противника.

https://crimea.ria.ru/20240303/chto-proiskhodit-v-feodosii-posle-ataki-bespilotnikov-vsu-1135371954.html

белгород

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2024

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ракетная опасность, белгород, всу (вооруженные силы украины), безопасность, новости