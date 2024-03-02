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Авто с самодельным взрывным устройством обнаружили на въезде в Крым - РИА Новости Крым, 02.03.2024
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Авто с самодельным взрывным устройством обнаружили на въезде в Крым
Авто с самодельным взрывным устройством обнаружили на въезде в Крым - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Авто с самодельным взрывным устройством обнаружили на въезде в Крым
На въезде в Крым в пункте пропуска "Джанкой" под днищем одного из автомобилей обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T07:44
2024-03-02T08:13
крым
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
общество
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
джанкой
антитеррор
сву
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. На въезде в Крым в пункте пропуска "Джанкой" под днищем одного из автомобилей обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.После этого автомобиль переместили на безопасное расстояние, где специалисты-взрывотехники обезвредили найденное самодельное взрывное устройство. По словам собеседника, оно было сделано из "компонентов иностранного производства, поставляемых Украине странами НАТО".Сейчас силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия и устанавливают обстоятельства и причастных к преступлению лиц.25 января указом главы Крыма Сергея Аксенова введен особый режим перемещения через границу между полуостровом и Херсонской областью. Это необходимо для локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории республики. Режим пропуска в административных пунктах приравнивается указом к режиму пропуска через государственную границу РФ.Нарушение особого режима перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью влечет наказание от штрафа до административного ареста, уточняли в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Особый режим въезда в Крым – какое наказание грозит нарушителямЗачем на въезде в Крым введен особый режим пропускаАксенов ввел особый режим на границе Крыма и Херсонской области
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крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, общество, херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), джанкой, антитеррор, сву, новости крыма, видео
Авто с самодельным взрывным устройством обнаружили на въезде в Крым

В пункте пропуска на въезде в Крым обнаружили машину с самодельным взрывным устройством

07:44 02.03.2024 (обновлено: 08:13 02.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. На въезде в Крым в пункте пропуска "Джанкой" под днищем одного из автомобилей обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Сотрудниками ФСБ России в пункте пропуска "Джанкой" в ходе досмотровых мероприятий на автомобиле, следовавшем на территорию Республики Крым, за рулем которого находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, обнаружен прикрепленный к днищу под водительским сидением предмет, похожий на взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.
После этого автомобиль переместили на безопасное расстояние, где специалисты-взрывотехники обезвредили найденное самодельное взрывное устройство. По словам собеседника, оно было сделано из "компонентов иностранного производства, поставляемых Украине странами НАТО".
Сейчас силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия и устанавливают обстоятельства и причастных к преступлению лиц.
25 января указом главы Крыма Сергея Аксенова введен особый режим перемещения через границу между полуостровом и Херсонской областью. Это необходимо для локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории республики. Режим пропуска в административных пунктах приравнивается указом к режиму пропуска через государственную границу РФ.
Нарушение особого режима перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью влечет наказание от штрафа до административного ареста, уточняли в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по республике.
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КрымПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяОбществоХерсонская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ДжанкойАнтитеррорСВУНовости Крыма
 
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