https://crimea.ria.ru/20240302/v-krym-pytalos-vekhat-avto-s-samodelnym-vzryvnym-ustroystvom-na-dnische-1135353443.html

Авто с самодельным взрывным устройством обнаружили на въезде в Крым

Авто с самодельным взрывным устройством обнаружили на въезде в Крым - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Авто с самодельным взрывным устройством обнаружили на въезде в Крым

На въезде в Крым в пункте пропуска "Джанкой" под днищем одного из автомобилей обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T07:44

2024-03-02T07:44

2024-03-02T08:13

крым

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безопасность республики крым и севастополя

общество

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. На въезде в Крым в пункте пропуска "Джанкой" под днищем одного из автомобилей обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.После этого автомобиль переместили на безопасное расстояние, где специалисты-взрывотехники обезвредили найденное самодельное взрывное устройство. По словам собеседника, оно было сделано из "компонентов иностранного производства, поставляемых Украине странами НАТО".Сейчас силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия и устанавливают обстоятельства и причастных к преступлению лиц.25 января указом главы Крыма Сергея Аксенова введен особый режим перемещения через границу между полуостровом и Херсонской областью. Это необходимо для локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории республики. Режим пропуска в административных пунктах приравнивается указом к режиму пропуска через государственную границу РФ.Нарушение особого режима перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью влечет наказание от штрафа до административного ареста, уточняли в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Особый режим въезда в Крым – какое наказание грозит нарушителямЗачем на въезде в Крым введен особый режим пропускаАксенов ввел особый режим на границе Крыма и Херсонской области

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херсонская область

джанкой

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, общество, херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), джанкой, антитеррор, сву, новости крыма, видео