https://crimea.ria.ru/20240302/kakoy-segodnya-prazdnik-2-marta-1135350998.html

Какой сегодня праздник: 2 марта

Какой сегодня праздник: 2 марта - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Какой сегодня праздник: 2 марта

2 марта мир считает ворон, празднует день спички и день рождения компакт-диска. А еще в этот день родился первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. РИА Новости Крым, 02.03.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. 2 марта мир считает ворон, празднует день спички и день рождения компакт-диска. А еще в этот день родился первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.Что празднуют в России и миреПочему Международным днем спички стало 2 марта, до сих пор не очень ясно. Сейчас уже трудно оценить важность этого маленького предмета, но очень долго спичка была незаменима для людей - она помогала добыть огонь, а значит, получить тепло, свет и горячую пищу.Еще сегодня день рождения у компакт-диска. Именно 2 марта 1983 года был показан в работе первый в истории компакт-диск. Сейчас СD почти ушли в историю, но некоторые считают, что через десяток-другой лет они войдут в моду и повторят судьбу виниловых пластинок. Кстати, первым по-настоящему популярным альбомом на CD стал Brothers In Arms от британцев Dire Straits. Тираж превысил миллион копий.Еще сегодня можно отметить Мeждунapoдный дeнь cпaceния кoшки, Дeнь oткpытыx дaнныx, Дeнь cтapыx вeщeй, Дeнь coздaния дoбpoвoльныx нapoдныx дpужин и Вceмиpный дeнь пcиxичecкoгo здopoвья пoдpocткoв.Имeнины у Мapии, Aнны, Мapиaнны, Никoлaя, Пaвлa, Ρoмaнa, Миxaилa, Федopa, Пopфиpия, Еpмoгeнa, Мины, Гepмoгeнa, Мapкиaнa, Фeoдocия.Знаменательные событияВ 1711 году указом Петра I учрежден Правительствующий Сенат - высший государственный орган Российской империи, существовавший до 1917 года.2 марта 1796 года Наполеон Бонапарт был назначен командующим французской армией для проведения операций в Италии (так называемой Итальянской армией). Тот итальянский поход (1796-1797) стал победоносным, и Наполеон начал свой путь к славе – ему не было еще и тридцати.В 1855 году на престол Российской империи вступил Александр II – император, вошедший в историю России как реформатор.В 1930 году в газете "Правда" вышла статья Иосифа Сталина "Головокружение от успехов" о "перегибах на местах", допущенных при коллективизации.В 1958 году экспедиция Британского содружества во главе с новозеландцем Эдмундом Хиллари и англичанином Вивианом Фуксом впервые пересекла Антарктиду. И вот вам по такому случаю интересный факт о самом холодном месте на земле: если бы растаяли все льды Антарктиды, уровень мирового океана возрос бы на шестьдесят метров.Кто родился2 марта 1824 года родился выдающийся русский педагог, родоначальник отечественной научной педагогики Константин Ушинский. В основе его системы лежит демократизация образования и народность воспитания. Главные труды: "Человек как предмет воспитания", "Родное слово", "О народности в общественном воспитании", "О пользе педагогической литературы".Свой 93-й день рождения отметил бы генеральный секретарь ЦК КПСС в 1985-1991 годах, первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев. Его имя связывают с распадом СССР, завершением "холодной войны" и объединением Германии, а период его правления получил название "перестройка".Также 2 марта родились экс-председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин, солист рок-группы "Bon Jovi" Джон Бон Джови, актеры Михаил Пореченков, Дениэл Крейг и другие.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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