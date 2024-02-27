https://crimea.ria.ru/20240227/teplo-i-tumanno-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1135195862.html
Тепло и туманно: погода в Крыму во вторник
Тепло и туманно: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Тепло и туманно: погода в Крыму во вторник
Во вторник погода в Крыму сохранится сухая погода, определяемая юго-восточной периферией Сибирского антициклона. Ночью и утром в отдельных районах вероятен... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T00:01
2024-02-27T00:01
2024-02-27T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму сохранится сухая погода, определяемая юго-восточной периферией Сибирского антициклона. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +14...+16 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +1 до +6, днем от +10 до +13 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240225/ot-tepla-k-minusu-nedelnyy-prognoz-pogody-dlya-kryma-ot-fobos-1135149648.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и туманно: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник теплая и туманная погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму сохранится сухая погода, определяемая юго-восточной периферией Сибирского антициклона. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +12…+17, в северных и восточных районах +5…+10", – говорится в прогнозе синоптиков.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +14...+16 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +1 до +6, днем от +10 до +13 градусов.