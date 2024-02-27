Рейтинг@Mail.ru
Тепло и туманно: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240227/teplo-i-tumanno-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1135195862.html
Тепло и туманно: погода в Крыму во вторник
Тепло и туманно: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Тепло и туманно: погода в Крыму во вторник
Во вторник погода в Крыму сохранится сухая погода, определяемая юго-восточной периферией Сибирского антициклона. Ночью и утром в отдельных районах вероятен... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T00:01
2024-02-27T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1d/1119527308_0:145:854:625_1920x0_80_0_0_8518a303f949693f450a36351e907928.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму сохранится сухая погода, определяемая юго-восточной периферией Сибирского антициклона. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +14...+16 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +1 до +6, днем от +10 до +13 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240225/ot-tepla-k-minusu-nedelnyy-prognoz-pogody-dlya-kryma-ot-fobos-1135149648.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1d/1119527308_0:89:854:730_1920x0_80_0_0_908a278b3b0868f9148b437a125904db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и туманно: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник теплая и туманная погода

00:01 27.02.2024
 
© РИА Новости КрымВесна в Крыму. Аю-Даг
Весна в Крыму. Аю-Даг - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму сохранится сухая погода, определяемая юго-восточной периферией Сибирского антициклона. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +12…+17, в северных и восточных районах +5…+10", – говорится в прогнозе синоптиков.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +14...+16 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +1 до +6, днем от +10 до +13 градусов.
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
25 февраля, 20:48Радио "Спутник в Крыму"
От тепла к минусу: недельный прогноз погоды для Крыма от ФОБОС
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и туманно: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 27 февраля
23:16Главное за день: 26 февраля
23:02Главные новости Крыма: 26 февраля
22:46Ученый Крымского федерального университета стал "Лидером России"
22:28Лавров: спрос на наше образование в мире только возрастает
22:12Воздушная атака на Белгородскую область – сбито шесть целей
21:58Как изменился Севастополь за 2023 год – в правительстве подвели итоги
21:39Взрывы в Севастополе – что происходит в городе
21:31Капремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 году
21:13Развожаев назвал "бардаком" ситуацию с квитанциями по ЖКУ в Севастополе
20:52Три человека погибли при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области
20:32Для разгона "майдана" хватило бы четырех часов – экс-командир "Беркута"
20:02Венгрия утвердила заявку Швеции на вступление в НАТО
19:51Поставки ракет Taurus на Украину – что ответил Шольц
19:31"План Б": введет ли НАТО войска на Украину
19:19Двое детей пострадали из-за обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
19:01Крушение иллюзий: с какими итогами Украина встречает 10-летие переворота
18:39В Алуште простились с героем СВО Александром Петренко
18:07Столб черного дыма в районе Сапун-горы – что произошло в Севастополе
Лента новостейМолния