https://crimea.ria.ru/20240227/teplo-i-tumanno-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1135195862.html

Тепло и туманно: погода в Крыму во вторник

Тепло и туманно: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Тепло и туманно: погода в Крыму во вторник

Во вторник погода в Крыму сохранится сухая погода, определяемая юго-восточной периферией Сибирского антициклона. Ночью и утром в отдельных районах вероятен... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T00:01

2024-02-27T00:01

2024-02-27T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму сохранится сухая погода, определяемая юго-восточной периферией Сибирского антициклона. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +14...+16 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +1 до +6, днем от +10 до +13 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240225/ot-tepla-k-minusu-nedelnyy-prognoz-pogody-dlya-kryma-ot-fobos-1135149648.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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