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В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 25.02.2024
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В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 25.02.2024
В Севастополе объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, людей призвали соблюдать меры предосторожности и проследовать в безопасное место. Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T18:40
2024-02-25T18:41
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
воздушная тревога в севастополе
атаки всу на крым
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, людей призвали соблюдать меры предосторожности и проследовать в безопасное место. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Во время действия сигнала тревоги жителям и гостям города рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дым в районе Севастопольской бухты – это военные используют табельные средства маскировки.Оповещения о воздушной тревоге в Севастополе были введены в сентябре прошлого года, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.Действия при воздушной тревогеВ случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:- ЕДДС одновременно запускает сирены и громкоговорители, перехватывая вещание федеральных каналов;- Информация публикуется ТГ-канале губернатора Михаила Развожаева;Спустя короткий промежуток времени после запуска сирены и публикации в ТГ-канале губернатора сигнал тревоги проходит и по региональным СМИ (радио и ТВ). В Севастополе транслируется на телеканалах "СТВ", "Севастополь-24", "Вести Севастополь", "Первый Севастопольский", "НТС", "СевСтар", радиостанции "Севастополь ФМ" на частоте 102,0 FM и "Вести FM Севастополь" на частоте 90,8 FM.Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, воздушная тревога в севастополе, атаки всу на крым, михаил развожаев, новости крыма
В Севастополе объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

18:40 25.02.2024 (обновлено: 18:41 25.02.2024)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, людей призвали соблюдать меры предосторожности и проследовать в безопасное место. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" – говорится в сообщении.
Во время действия сигнала тревоги жителям и гостям города рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дым в районе Севастопольской бухты – это военные используют табельные средства маскировки.
Оповещения о воздушной тревоге в Севастополе были введены в сентябре прошлого года, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.

Действия при воздушной тревоге

В случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
- ЕДДС одновременно запускает сирены и громкоговорители, перехватывая вещание федеральных каналов;
- Информация публикуется ТГ-канале губернатора Михаила Развожаева;
Спустя короткий промежуток времени после запуска сирены и публикации в ТГ-канале губернатора сигнал тревоги проходит и по региональным СМИ (радио и ТВ). В Севастополе транслируется на телеканалах "СТВ", "Севастополь-24", "Вести Севастополь", "Первый Севастопольский", "НТС", "СевСтар", радиостанции "Севастополь ФМ" на частоте 102,0 FM и "Вести FM Севастополь" на частоте 90,8 FM.
Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
СевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьВоздушная тревога в СевастополеАтаки ВСУ на КрымМихаил РазвожаевНовости Крыма
 
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