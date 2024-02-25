https://crimea.ria.ru/20240225/sila-moya-so-mnoy-uspenskaya-ispolnila-pesnyu-na-stikhi-marii-zakharovoy-1135193287.html

"Сила моя со мной": Успенская исполнила песню на стихи Марии Захаровой

"Сила моя со мной": Успенская исполнила песню на стихи Марии Захаровой - РИА Новости Крым, 25.02.2024

"Сила моя со мной": Успенская исполнила песню на стихи Марии Захаровой

На юбилейном концерте в "Крокус Сити Холле" певица Любовь Успенская исполнила новую песню на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой "Сила моя... РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T09:17

2024-02-25T09:17

2024-02-25T09:37

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

культура

общество

россия

новости

любовь успенская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. На юбилейном концерте в "Крокус Сити Холле" певица Любовь Успенская исполнила новую песню на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой "Сила моя со мной", рассказала дипломат РИА Новости.В день своего 70-летия Успенская открыла юбилейный концерт новой песней российского дипломата. Лирическая композиция Захаровой поднимает вопросы жизни и борьбы: "Сила моя со мной, и пусть длится этот бой", - звучат строки припева.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос агентства о том, что вдохновило ее на написание слов, рассказала, что "говорили как-то с Любой полгода назад, она рассказывала , что у нее грядет юбилей, что хочет открыть какой-то особой песней <…> чтобы в ней было о самом главном в ее жизни".По словам Марии Захаровой, "когда Люба ее записала, мы вдруг, не сговариваясь, буквально в одну секунду сказали друг другу: так она про всех нас и про Россию. Россия ведь женского рода".В конце декабря в Доме приемов российского МИД в Москве состоялась презентация совместного белорусско-российского музыкального проекта - рождественской песни на стихи официального представителя МИД РФ "Рождество. В добрый час".В 2020 году состоялась премьера песни на стихи Захаровой "До предела", которую исполнили Максим Фадеев и Валерия. Клип на нее собрал более 21 миллиона просмотров на YouTube.Также песни на стихи Захаровой исполняли Зара ("Для тебя, любимый"), Айна Гетагазова ("Лезгинка") и Александр Коган ("Я ищу тебя").

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), культура, общество, россия, новости, любовь успенская