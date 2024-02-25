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"Сила моя со мной": Успенская исполнила песню на стихи Марии Захаровой - РИА Новости Крым, 25.02.2024
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"Сила моя со мной": Успенская исполнила песню на стихи Марии Захаровой
"Сила моя со мной": Успенская исполнила песню на стихи Марии Захаровой - РИА Новости Крым, 25.02.2024
"Сила моя со мной": Успенская исполнила песню на стихи Марии Захаровой
На юбилейном концерте в "Крокус Сити Холле" певица Любовь Успенская исполнила новую песню на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой "Сила моя... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T09:17
2024-02-25T09:37
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
культура
общество
россия
новости
любовь успенская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. На юбилейном концерте в "Крокус Сити Холле" певица Любовь Успенская исполнила новую песню на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой "Сила моя со мной", рассказала дипломат РИА Новости.В день своего 70-летия Успенская открыла юбилейный концерт новой песней российского дипломата. Лирическая композиция Захаровой поднимает вопросы жизни и борьбы: "Сила моя со мной, и пусть длится этот бой", - звучат строки припева.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос агентства о том, что вдохновило ее на написание слов, рассказала, что "говорили как-то с Любой полгода назад, она рассказывала , что у нее грядет юбилей, что хочет открыть какой-то особой песней &lt;…&gt; чтобы в ней было о самом главном в ее жизни".По словам Марии Захаровой, "когда Люба ее записала, мы вдруг, не сговариваясь, буквально в одну секунду сказали друг другу: так она про всех нас и про Россию. Россия ведь женского рода".В конце декабря в Доме приемов российского МИД в Москве состоялась презентация совместного белорусско-российского музыкального проекта - рождественской песни на стихи официального представителя МИД РФ "Рождество. В добрый час".В 2020 году состоялась премьера песни на стихи Захаровой "До предела", которую исполнили Максим Фадеев и Валерия. Клип на нее собрал более 21 миллиона просмотров на YouTube.Также песни на стихи Захаровой исполняли Зара ("Для тебя, любимый"), Айна Гетагазова ("Лезгинка") и Александр Коган ("Я ищу тебя").
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Новости
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РИА Новости Крым
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), культура, общество, россия, новости, любовь успенская
"Сила моя со мной": Успенская исполнила песню на стихи Марии Захаровой

Любовь Успенская исполнила песню на стихи Марии Захаровой

09:17 25.02.2024 (обновлено: 09:37 25.02.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская. Архивное фото
Певица Любовь Успенская. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. На юбилейном концерте в "Крокус Сити Холле" певица Любовь Успенская исполнила новую песню на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой "Сила моя со мной", рассказала дипломат РИА Новости.
В день своего 70-летия Успенская открыла юбилейный концерт новой песней российского дипломата. Лирическая композиция Захаровой поднимает вопросы жизни и борьбы: "Сила моя со мной, и пусть длится этот бой", - звучат строки припева.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос агентства о том, что вдохновило ее на написание слов, рассказала, что "говорили как-то с Любой полгода назад, она рассказывала , что у нее грядет юбилей, что хочет открыть какой-то особой песней <…> чтобы в ней было о самом главном в ее жизни".
"И вдруг произносит: "Понимаешь, что сила моя со мной". Именно так. В такой последовательности стояли слова, - рассказала Захарова. - И фраза запала. Она стала стержневой, а на нее были нанизаны эмоции и переживания женщины, которая прошла через многие жизненные трудности и ответившая на вызовы судьбы".
По словам Марии Захаровой, "когда Люба ее записала, мы вдруг, не сговариваясь, буквально в одну секунду сказали друг другу: так она про всех нас и про Россию. Россия ведь женского рода".
В конце декабря в Доме приемов российского МИД в Москве состоялась презентация совместного белорусско-российского музыкального проекта - рождественской песни на стихи официального представителя МИД РФ "Рождество. В добрый час".
В 2020 году состоялась премьера песни на стихи Захаровой "До предела", которую исполнили Максим Фадеев и Валерия. Клип на нее собрал более 21 миллиона просмотров на YouTube.
Также песни на стихи Захаровой исполняли Зара ("Для тебя, любимый"), Айна Гетагазова ("Лезгинка") и Александр Коган ("Я ищу тебя").
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)КультураОбществоРоссияНовостиЛюбовь Успенская
 
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