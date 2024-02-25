https://crimea.ria.ru/20240225/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vosstanovleno-1135204990.html
Движение по Крымскому мосту восстановлено
Движение по Крымскому мосту восстановлено - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Движение по Крымскому мосту восстановлено
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T21:40
2024-02-25T21:40
2024-02-25T21:43
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост был перекрыт более трех часов.Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20240225/2-ukrainskie-aviatsionnye-upravlyaemye-rakety-sbity-nad-chernym-morem-1135207322.html
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крымский мост, логистика, транспорт, краснодарский край, крым, керчь, тамань
Движение по Крымскому мосту восстановлено
По Крымскому мосту восстановили движение автомобилей после более трех часов остановки
21:40 25.02.2024 (обновлено: 21:43 25.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мост был перекрыт более трех часов.
Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.