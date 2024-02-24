Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 24 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240224/Kakoy-segodnya-prazdnik-24-fevralya_-1117981939.html
Какой сегодня праздник: 24 февраля
Какой сегодня праздник: 24 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Какой сегодня праздник: 24 февраля
24 февраля в мире отмечают День рождения лотереи, а кубинцы - День начала войны за независимость. Еще в этот день родился прославленный русский флотоводец,... РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-24T00:00
2024-02-23T20:10
общество
новости
праздники и памятные даты
в мире
россия
мексика
куба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/15/1119291839_0:98:1921:1178_1920x0_80_0_0_c00933eb60533ffbfffc7b406ec5e9ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. 24 февраля в мире отмечают День рождения лотереи, а кубинцы - День начала войны за независимость. Еще в этот день родился прославленный русский флотоводец, адмирал Федор Ушаков.Что празднуют в миреСамый крупный текущий выигрыш составляет более 700 миллионов долларов, а впервые в лотерею стали играть еще в Древнем Риме и во времена династии Хань в Китае. Этими фактами делимся по случают специального праздника - Дня рождения лотереи.Еще сегодня День начала войны за независимость Кубы, Всемирный день бармена, День прогулки по зимнему лесу и Праздник съехавшей крыши. Именины у Захара, Всеволода, Гавриила, Дмитрия, Георгия.Знаменательные событияВ 1582 году Папа Римский Григорий XIII распорядился ввести Григорианский календарь летоисчисления, который сегодня используют большинство стран планеты.В 1852 году писатель Николай Гоголь сжег второй том "Мертвых душ". "Как лукавый силен – вот он к чему меня подвинул," - позже вспоминал он о содеянном.В 1938 году африканская фирма выпустила первую в мире зубную щетку с искусственным нейлоновым волокном вместо натуральной щетины.Кто родился24 февраля 1744 года родился прославленный русский флотоводец, адмирал Федор Ушаков – участник русско-турецкой войны 1787-92 годов и обороны Севастополя. В 1798-1800 годах Ушаков командовал российским флотом в Средиземном море, а также стал автором Конституции греческой Республики Семи Островов. В 2001 году он был канонизирован Русской православной Церковью.В 1932 году на свет появились великие музыканты, покорившие сердца эпохи 1960-80 гг: французский композитор и пианист, автор хитов для Френка Синатры, Шарля Азнавура и Эдит Пиаф - Мишель Легран и советская эстрадная певица с глубоким лиричным голосом Майя Кристалинская.Также 24 февраля родились певица Любовь Успенская, гонконгский актер Адам Чэн, французский автогонщик и 4-кратный чемпион "Формулы-1" Ален Прост.
россия
мексика
куба
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/15/1119291839_110:0:1810:1275_1920x0_80_0_0_3f50fa92f8186f39882ac60ae16a8f3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новости, праздники и памятные даты, в мире, россия, мексика, куба
Какой сегодня праздник: 24 февраля

Что отмечают в России и в мире 24 февраля

00:00 24.02.2024
 
© Фото: pixabay.comФлаг Мексики
Флаг Мексики
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. 24 февраля в мире отмечают День рождения лотереи, а кубинцы - День начала войны за независимость. Еще в этот день родился прославленный русский флотоводец, адмирал Федор Ушаков.

Что празднуют в мире

Самый крупный текущий выигрыш составляет более 700 миллионов долларов, а впервые в лотерею стали играть еще в Древнем Риме и во времена династии Хань в Китае. Этими фактами делимся по случают специального праздника - Дня рождения лотереи.
Еще сегодня День начала войны за независимость Кубы, Всемирный день бармена, День прогулки по зимнему лесу и Праздник съехавшей крыши. Именины у Захара, Всеволода, Гавриила, Дмитрия, Георгия.

Знаменательные события

В 1582 году Папа Римский Григорий XIII распорядился ввести Григорианский календарь летоисчисления, который сегодня используют большинство стран планеты.
В 1852 году писатель Николай Гоголь сжег второй том "Мертвых душ". "Как лукавый силен – вот он к чему меня подвинул," - позже вспоминал он о содеянном.
В 1938 году африканская фирма выпустила первую в мире зубную щетку с искусственным нейлоновым волокном вместо натуральной щетины.

Кто родился

24 февраля 1744 года родился прославленный русский флотоводец, адмирал Федор Ушаков – участник русско-турецкой войны 1787-92 годов и обороны Севастополя. В 1798-1800 годах Ушаков командовал российским флотом в Средиземном море, а также стал автором Конституции греческой Республики Семи Островов. В 2001 году он был канонизирован Русской православной Церковью.
В 1932 году на свет появились великие музыканты, покорившие сердца эпохи 1960-80 гг: французский композитор и пианист, автор хитов для Френка Синатры, Шарля Азнавура и Эдит Пиаф - Мишель Легран и советская эстрадная певица с глубоким лиричным голосом Майя Кристалинская.
Также 24 февраля родились певица Любовь Успенская, гонконгский актер Адам Чэн, французский автогонщик и 4-кратный чемпион "Формулы-1" Ален Прост.
 
ОбществоНовостиПраздники и памятные датыВ миреРоссияМексикаКуба
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода балует: в субботу в Крыму до +15
00:00Какой сегодня праздник: 24 февраля
22:39Главное за день: 23 февраля
21:57Пожар на месте падения летательного аппарата на Кубани ликвидирован
21:30На Кубани упали и загорелись два летательных аппарата - что известно
21:11Выставка, салют и субботник: как полуостров отметил 23 февраля
20:55Утопический проект "формулы мира" Зеленского – фальшивка
20:39Канада расширила антироссийские санкции
20:21Как отличить некачественные рыбные консервы – эксперт Роскачества
20:01Время России и храм-корабль в Крыму: топ новостей недели
19:44Поздравили с 23 февраля: глава правительства Херсонщины о санкциях ЕС
19:24Минфин США ввел новые санкции против России
19:09Крах ВСУ не прикрыть PR-атаками на Крым и корабли ЧФ - военный эксперт
18:38Мэр Евпатории Демидова о введенных против нее санкциях ЕС: цирк какой-то
18:12В сане протоиерея душой я с вами: военный священник поздравил героев СВО
17:58ЕС ввел санкции против властей и судей Крыма - кто попал в список
17:40Армия России освобождает города: уничтожено 7505 боевиков ВСУ
17:21Замкомандующего Черноморским флотом Романов попал под санкции ЕС
16:54Авиация РФ уничтожила Миг-29, западные ракеты и больше 600 дронов ВСУ
16:3837 групповых ударов по "оборонке" ВСУ: поражены аэродромы и арсеналы
Лента новостейМолния