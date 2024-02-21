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Пылающий жилой дом под Алуштой потушили спустя 11 часов - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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Пылающий жилой дом под Алуштой потушили спустя 11 часов
Пылающий жилой дом под Алуштой потушили спустя 11 часов - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Пылающий жилой дом под Алуштой потушили спустя 11 часов
Пожар в жилом доме в селе Малый Маяк на Южном берегу Крыма удалось ликвидировать спустя 11 часов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T23:23
2024-02-21T23:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Пожар в жилом доме в селе Малый Маяк на Южном берегу Крыма удалось ликвидировать спустя 11 часов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме поступило в службу спасения в среду в 11:19. Сообщалось, что огонь охватил кровлю строения. По предварительной информации, площадь пожара составила 150 квадратных метров.К тушению возгорания привлекались 33 специалиста и 13 единиц техники, в том числе 24 спасателя и семь единиц техники от МЧС России.В связи с высокой горючей нагрузкой и расположением места пожара в безводном районе был организован дополнительный подвоз воды. В ходе происшествия пострадавших нет, эвакуация людей также не потребовалась.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар под Алуштой потушили – пострадали четыре частных домаПожар произошел в общежитии Симферополя3500 тысяч "квадратов": в Ижевске большой пожар
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крым, пожар, алушта, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, общество
Пылающий жилой дом под Алуштой потушили спустя 11 часов

Пожар в жилом доме в поселке Малый Маяк под Алуштой потушили спустя 11 часов – МЧС

23:23 21.02.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымЛиквидация пожара в жилом доме в поселке Малый Маяк под Алуштой
Ликвидация пожара в жилом доме в поселке Малый Маяк под Алуштой
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Пожар в жилом доме в селе Малый Маяк на Южном берегу Крыма удалось ликвидировать спустя 11 часов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме поступило в службу спасения в среду в 11:19. Сообщалось, что огонь охватил кровлю строения. По предварительной информации, площадь пожара составила 150 квадратных метров.
"Ликвидация пожара в 22:00", – сказано в сообщении.
К тушению возгорания привлекались 33 специалиста и 13 единиц техники, в том числе 24 спасателя и семь единиц техники от МЧС России.
В связи с высокой горючей нагрузкой и расположением места пожара в безводном районе был организован дополнительный подвоз воды. В ходе происшествия пострадавших нет, эвакуация людей также не потребовалась.
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