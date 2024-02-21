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Пылающий жилой дом под Алуштой потушили спустя 11 часов

Пылающий жилой дом под Алуштой потушили спустя 11 часов - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Пылающий жилой дом под Алуштой потушили спустя 11 часов

Пожар в жилом доме в селе Малый Маяк на Южном берегу Крыма удалось ликвидировать спустя 11 часов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T23:23

2024-02-21T23:23

2024-02-21T23:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Пожар в жилом доме в селе Малый Маяк на Южном берегу Крыма удалось ликвидировать спустя 11 часов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме поступило в службу спасения в среду в 11:19. Сообщалось, что огонь охватил кровлю строения. По предварительной информации, площадь пожара составила 150 квадратных метров.К тушению возгорания привлекались 33 специалиста и 13 единиц техники, в том числе 24 спасателя и семь единиц техники от МЧС России.В связи с высокой горючей нагрузкой и расположением места пожара в безводном районе был организован дополнительный подвоз воды. В ходе происшествия пострадавших нет, эвакуация людей также не потребовалась.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар под Алуштой потушили – пострадали четыре частных домаПожар произошел в общежитии Симферополя3500 тысяч "квадратов": в Ижевске большой пожар

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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