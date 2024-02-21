https://crimea.ria.ru/20240221/mriya-resort--spa-obyavil-o-starte-serii-meropriyatiy-v-chest-desyatiletiya-1135129958.html

Mriya Resort & SPA объявил о старте серии мероприятий в честь десятилетия

Mriya Resort & SPA объявил о старте серии мероприятий в честь десятилетия - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Mriya Resort & SPA объявил о старте серии мероприятий в честь десятилетия

На территории курорта Сбера Mriya Resort & SPA () состоялся яркий праздник "Десять граней – одно начало", посвященный началу цикла мероприятий в честь... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T15:21

2024-02-21T15:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. На территории курорта Сбера Mriya Resort & SPA () состоялся яркий праздник "Десять граней – одно начало", посвященный началу цикла мероприятий в честь десятилетнего юбилея курорта под общим названием "Mriya X"* (Мрия Х), сообщает пресс-служба курорта."Мы не только запустили обратный отсчет к празднованию юбилея курорта, но и сделали стратегический шаг в будущее. Проекты на 2024 год отражают наше стремление к развитию инфраструктуры региона, делая его еще более привлекательным для гостей полуострова. В этом году у нас большие планы, и уже сейчас мы можем говорить о том, что в мае будет открыта новая смотровая площадка с магазинами и рестораном. Эти объекты не только повысят туристическую привлекательность региона, но и станут двигателями регионального экономического роста", - приводятся в сообщении слова генерального менеджера курорта Абдурахмана Искандерова.Как отметили в пресс-службе, курорт проводит концептуальное обновление номеров, которые будут доступны гостям в мае 2024 года. Номера будут выполнены в трех дизайнерских стилях. В проекте сохранили аутентичность Крыма и добавили в интерьер элементы с крымской яшмой и мрамором. Эти изменения также направлены на усовершенствование технологических аспектов номеров и общего уюта. В мае посетители смогут оценить и новую шведскую линию ресторана Azurr ("Азурр"), где улучшен функционал пространства для большего комфорта гостей.В 2024 году на территории курорта запланировано проведение более 100 мероприятий, среди которых "Фестиваль цветения сакуры"*, "Крымские каникулы"*, HoReCa Fest 2024* ("ХоРеКа Фест 2024"). Завершится цикл мероприятий в августе грандиозным празднованием Дня рождения курорта с насыщенной событийной программой и приглашенными звездами российской эстрады.*возрастная категория 12+*Реклама, ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pWvp5caMQU

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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