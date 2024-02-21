Mriya Resort & SPA объявил о старте серии мероприятий в честь десятилетия
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAMriya Resort & SPA объявил о старте серии мероприятий в честь десятилетия
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. На территории курорта Сбера Mriya Resort & SPA () состоялся яркий праздник "Десять граней – одно начало", посвященный началу цикла мероприятий в честь десятилетнего юбилея курорта под общим названием "Mriya X"* (Мрия Х), сообщает пресс-служба курорта.
"Мы не только запустили обратный отсчет к празднованию юбилея курорта, но и сделали стратегический шаг в будущее. Проекты на 2024 год отражают наше стремление к развитию инфраструктуры региона, делая его еще более привлекательным для гостей полуострова. В этом году у нас большие планы, и уже сейчас мы можем говорить о том, что в мае будет открыта новая смотровая площадка с магазинами и рестораном. Эти объекты не только повысят туристическую привлекательность региона, но и станут двигателями регионального экономического роста", - приводятся в сообщении слова генерального менеджера курорта Абдурахмана Искандерова.
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAMriya Resort & SPA объявил о старте серии мероприятий в честь десятилетия
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Mriya Resort & SPA объявил о старте серии мероприятий в честь десятилетия
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAMriya Resort & SPA объявил о старте серии мероприятий в честь десятилетия
2 из 3
Mriya Resort & SPA объявил о старте серии мероприятий в честь десятилетия
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAMriya Resort & SPA объявил о старте серии мероприятий в честь десятилетия
3 из 3
Mriya Resort & SPA объявил о старте серии мероприятий в честь десятилетия
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
1 из 3
Mriya Resort & SPA объявил о старте серии мероприятий в честь десятилетия
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
2 из 3
Mriya Resort & SPA объявил о старте серии мероприятий в честь десятилетия
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
3 из 3
Mriya Resort & SPA объявил о старте серии мероприятий в честь десятилетия
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
Как отметили в пресс-службе, курорт проводит концептуальное обновление номеров, которые будут доступны гостям в мае 2024 года. Номера будут выполнены в трех дизайнерских стилях. В проекте сохранили аутентичность Крыма и добавили в интерьер элементы с крымской яшмой и мрамором. Эти изменения также направлены на усовершенствование технологических аспектов номеров и общего уюта. В мае посетители смогут оценить и новую шведскую линию ресторана Azurr ("Азурр"), где улучшен функционал пространства для большего комфорта гостей.
В 2024 году на территории курорта запланировано проведение более 100 мероприятий, среди которых "Фестиваль цветения сакуры"*, "Крымские каникулы"*, HoReCa Fest 2024* ("ХоРеКа Фест 2024"). Завершится цикл мероприятий в августе грандиозным празднованием Дня рождения курорта с насыщенной событийной программой и приглашенными звездами российской эстрады.
*возрастная категория 12+
*Реклама, ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com
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21 декабря 2023, 13:08Курорт Mriya Resort & SPA презентовал вектор развития до 2035 года