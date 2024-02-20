https://crimea.ria.ru/20240220/vo-vtornik-v-krymu-sokhranitsya-prokhladnaya-pogoda-1134960441.html
Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода
Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода
Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода. Без существенных осадков, лишь ночью в южных районах и в горах ожидается мокрый снег. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T00:01
2024-02-20T00:01
2024-02-20T00:01
погода в крыму
крымская погода
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евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода. Без существенных осадков, лишь ночью в южных районах и в горах ожидается мокрый снег. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре..В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +3...+5 градусов.В Севастополе облачно. Ночью небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +5…+7.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью от +1 до +4, днем +4...+6 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240218/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-dlinnyy-uikend-prognoz-ot-fobos-na-nedelyu-1134993341.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода
В Крыму во вторник без существенных осадков и прохладно
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода. Без существенных осадков, лишь ночью в южных районах и в горах ожидается мокрый снег. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре..
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на южном побережье до +5 градусов, днем +3…+8, в горах около нуля", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +3...+5 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +5…+7.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью от +1 до +4, днем +4...+6 градусов.