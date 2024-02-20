https://crimea.ria.ru/20240220/massovye-otklyucheniya-sveta-v-sevastopole-vo-vtornik--adresa-1135060616.html

Массовые отключения света в Севастополе во вторник – адреса

Массовые отключения света в Севастополе во вторник – адреса - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Массовые отключения света в Севастополе во вторник – адреса

В Севастополе на время проведения ремонта электрооборудования во вторник от энергоснабжения отключат десятки улиц и садовых товариществ. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T06:04

2024-02-20T06:04

2024-02-20T06:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на время проведения ремонта электрооборудования во вторник от энергоснабжения отключат десятки улиц и садовых товариществ. Об этом сообщили в пресс-службе "Севастопольэнерго"."Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ в период с 09:00 до 17:00 на час–полтора будет прекращена подача электроэнергии в городе Инкерман, поселке Кача, ряде улиц и садовых товариществ Севастополя", – сказано в сообщении.Отключения ожидаются на улице Некрасова 28, 174, 214, 39, 191, Славянской 1, 1-А/1-3 и 1775, Босфорская 2, 3 – 21, Лесхозной 74/4; Монастырском шоссе 59/22, 248, 59/4-А, 59/19-А, 59/19, 59/22-А, 5 и Парижском бульваре, 2.Кроме того, в указанный промежуток времени отключения света пройдут в садовых товариществах: "Медик-88" 4-6, 136-138, 196, 210, 216, 228, 25, 17, 47, 65, 75, 93, 107, 117, 133, 153, "СТ Швейник" – 22/2, 14/2, 20/2, 2-4, 9-2, 1-2, 17/2, 3/2-Г, 25/2, 8, "СТ-Южное" участки 380 и 381. В "Южном Экспрессе" света не будет на участках 10-А, 50-А, 22, 28-30, 34, 46, 52, 60, 25-а, 5, 9, 75, 1019 и 1051. "СТ Троллейбусник-1" участки 54, 112, 120, 17, 27-29, 33, 45, 59, 77, 117, 121, 1020, 183-185, 199, 207 и 1033. "ТСН Слип" 18-20, 24, 28, 40, 46, 122, 128, 172, 209-б, 17, 31, 45-47, 53, 67, 121-12. "СТ Ветеран" участки 4-8, 16, 22, 56, 1, 9-11, 17, 27 и 53, "Лесная Поляна" участок 1, "СТ-Топливник" участки 28, 44, 60, 78, 79/59.В Инкермане свет отключат абонентам садовых товариществ "Лесная поляна" 66-68, 74, 78, 82, 98, 102, 114, 120, 41, 51, 65-67, 75, 85, 95, 102, 109, 121. "Ветеран" 24-58, 72, 37-77. "Топливник" 108, 112-114, 118, 126, 127, 136-14, 79/125, 105-107, 113 и 129. "Медик" 2-А, 27. На улице Погорелова 83/186, 83/62, 83/115, 83/107 и 81/51.В поселке Кача света частично не будет на улице Авиаторов, Якова Смушкевича и Мореходной.Кроме того, частичные отключения света ожидаются на улицах Гидрографическая садовых товариществ "Ветеран-2" и "Сапун-гора", а также по улицам Владимира Папидзе, Павла Елисова, Танкиста Ревкова и переулке Блиндажном."С 10 до 13 часов свет отключат абонентам на улице 2-я Бастионная 12-26, 19-А, 21-27, Синопской, 2 и Хрулева 13-Б, 13/20, 13/22, 13/21, 21-А и 13", – добавили в компании.С 12 до 15 часов будет прекращена подача абонентам на улицах Новикова 32, 39-51, Склонной 2-4, 3-Б, 1-13, Шелковичной 1770 и 2-18, а также в переулке Фонтанном 1-13.С 9 до 13 часов свет отключат абонентам 5 км Балаклавского шоссе 42, улицы Пехотной 30, Дубравной 26, 11, 19, Сельской 4-Б/2, 2-б, 8-б, 2-а, 14-а, 2-18, 22, 4-А/3, Камышового шоссе 1-Д и 1-А/1, улицы Еловой 10, 8-А и 8.Для безопасного выполнения ремонтных работ в сети 6000 В по заявке ФГУП "102 ПЭС" МО РФ с 10 до 15 часов будет прекращена подача электроэнергии потребителям Балки Бермана, Монастырского шоссе, 4, 176, 94, 86, 33, 85, 119, 145. В садовых товариществах "Скиф", "Надежда-1", "Перископ", "Автомобилист" и "Мидэус".

https://crimea.ria.ru/20240203/370-novykh-elektropodstantsiy-poyavyatsya-v-krymu-v-etom-godu--gde-ustanovyat-1134618532.html

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