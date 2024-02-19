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В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 19.02.2024
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T11:55
2024-02-19T11:55
2024-02-19T12:05
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.После прекращения воздушной тревоги в городе возобновляют работу морской и наземный общественный транспорт. На время тревоги он прекращал движение.Также перекрыли движение по Крымскому мосту.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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воздушная тревога в севастополе, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, атаки всу на крым, новости крыма, крым
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отменили воздушную тревогу
11:55 19.02.2024 (обновлено: 12:05 19.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал в своемTelegram-канале Развожаев.
После прекращения воздушной тревоги в городе возобновляют работу морской и наземный общественный транспорт. На время тревоги он прекращал движение.
Отмена воздушной тревоги
Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.