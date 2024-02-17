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В России упростили условия переселения для репатриантов - кабмин
В России упростили условия переселения для репатриантов - кабмин - РИА Новости Крым, 17.02.2024
В России упростили условия переселения для репатриантов - кабмин
Правительство РФ упростило условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников для репатриантов, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T10:18
2024-02-17T10:18
2024-02-17T10:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Правительство РФ упростило условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников для репатриантов, сообщила пресс-служба кабмина.Для участия в госпрограмме соотечественникам из числа репатриантов не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения."Постановление подготовлено для реализации указа президента, которым с 1 января 2024 года в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, был введен институт репатриации, в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран", - подчеркнули в кабмине.
https://crimea.ria.ru/20230929/ukraintsy-smogut-vezzhat-v-rossiyu-bez-viz-po-vnutrennemu-pasportu--ukaz-1131752636.html
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В России упростили условия переселения для репатриантов - кабмин
Правительство РФ упростило условия программы переселения для репатриантов - кабмин
10:18 17.02.2024 (обновлено: 10:28 17.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Правительство РФ упростило условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников для репатриантов, сообщила пресс-служба кабмина.
"Соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Для участия в госпрограмме соотечественникам из числа репатриантов не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.
"Постановление подготовлено для реализации указа президента, которым с 1 января 2024 года в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, был введен институт репатриации, в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран", - подчеркнули в кабмине.