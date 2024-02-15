https://crimea.ria.ru/20240215/rnkb-po-lgotnoy-gosprogramme-finansiruet-stroitelstvo-logokompleksa-1134972226.html

РНКБ по льготной госпрограмме финансирует строительство логокомплекса

РНКБ по льготной госпрограмме финансирует строительство логокомплекса - РИА Новости Крым, 15.02.2024

РНКБ по льготной госпрограмме финансирует строительство логокомплекса

РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, предоставил компании "АйСи Логистик" кредит на льготных условиях на реализацию инвестиционного проекта по строительству... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T16:01

2024-02-15T16:01

2024-02-15T16:01

рнкб (пао)

банк

кредит

сэз в новых регионах россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, предоставил компании "АйСи Логистик" кредит на льготных условиях на реализацию инвестиционного проекта по строительству крупного логистического комплекса в Крыму в рамках госпрограммы на сумму 3,38 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.РНКБ является уполномоченным банком для реализации государственной программы льготного кредитования инвестпроектов резидентов СЭЗ в Республике Крым и городе Севастополе. Средства пойдут на возведение логистического комплекса класса "А" общей площадью 76,9 тысяч квадратных метров. В первые три года реализации проекта планируется создание около 450 рабочих мест, говорится в сообщении.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, кредит, сэз в новых регионах россии