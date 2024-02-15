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РНКБ по льготной госпрограмме финансирует строительство логокомплекса
РНКБ по льготной госпрограмме финансирует строительство логокомплекса - РИА Новости Крым, 15.02.2024
РНКБ по льготной госпрограмме финансирует строительство логокомплекса
РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, предоставил компании "АйСи Логистик" кредит на льготных условиях на реализацию инвестиционного проекта по строительству... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T16:01
2024-02-15T16:01
2024-02-15T16:01
рнкб (пао)
банк
кредит
сэз в новых регионах россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, предоставил компании "АйСи Логистик" кредит на льготных условиях на реализацию инвестиционного проекта по строительству крупного логистического комплекса в Крыму в рамках госпрограммы на сумму 3,38 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.РНКБ является уполномоченным банком для реализации государственной программы льготного кредитования инвестпроектов резидентов СЭЗ в Республике Крым и городе Севастополе. Средства пойдут на возведение логистического комплекса класса "А" общей площадью 76,9 тысяч квадратных метров. В первые три года реализации проекта планируется создание около 450 рабочих мест, говорится в сообщении.
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рнкб (пао), банк, кредит, сэз в новых регионах россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, предоставил компании "АйСи Логистик" кредит на льготных условиях на реализацию инвестиционного проекта по строительству крупного логистического комплекса в Крыму в рамках госпрограммы на сумму 3,38 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.
РНКБ является уполномоченным банком для реализации государственной программы льготного кредитования инвестпроектов резидентов СЭЗ в Республике Крым и городе Севастополе. Средства пойдут на возведение логистического комплекса класса "А" общей площадью 76,9 тысяч квадратных метров. В первые три года реализации проекта планируется создание около 450 рабочих мест, говорится в сообщении.
"Строительство нового логистического комплекса направлено на обеспечение продовольственной безопасности региона, а поддержка таких проектов входит в число наших приоритетных задач. Резиденты СЭЗ, которые работают в приоритетных для Республики Крым и города Севастополя направлениях, могут воспользоваться кредитом на льготных условиях благодаря государственной поддержке", – отметил старший вице-президент-директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий, слова которого привели в пресс-службе.