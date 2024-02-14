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Сколько редких растений выращивают в ботаническом саду в Симферополе

Сколько редких растений выращивают в ботаническом саду в Симферополе - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Сколько редких растений выращивают в ботаническом саду в Симферополе

В ботаническом саду имени Багрова в Симферополе работают над формированием дендрологических коллекций. Сколько уникальных растений на его территории... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-14T06:38

2024-02-14T06:38

2024-02-13T22:01

крым

ботанический сад имени багрова

природа

анна репецкая

общество

городская среда

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В ботаническом саду имени Багрова в Симферополе работают над формированием дендрологических коллекций. Сколько уникальных растений на его территории произрастает сегодня, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор Анна Репецкая.В первые годы после создания сотрудники ботанического сада ставили перед собой задачу привести в порядок парк у реки Салгир, но со временем здесь стали появляться уникальные коллекции растений."Первое десятилетие было посвящено тому, чтобы привести в порядок парк Салгирку, который за 90-е годы, начало нулевых, пришел в упадок. Мы строили экспозиции, начали собирать коллекции. Второе десятилетие было направлено прежде всего на формирование дендрологических коллекций", - поделилась директор.Теперь на его территории "живут" более трех тысяч видов уникальных растений.Несколько лет назад Иркутский государственный университет сделал подарок ботаническом саду Крымского федерального университета сообщили - семена и саженцы 15 растений байкальской флоры. Так в Симферополе появились образцы, впервые привезенные в Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые нашли новый вид многолетнего растенияСубтропики в степи: где в Крыму выращивают лимоны и апельсиныКак в Крыму выращивают оливки и где в 2024 году появится маслиновая роща

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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