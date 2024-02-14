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Сколько редких растений выращивают в ботаническом саду в Симферополе - РИА Новости Крым, 13.02.2024
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Сколько редких растений выращивают в ботаническом саду в Симферополе
Сколько редких растений выращивают в ботаническом саду в Симферополе - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Сколько редких растений выращивают в ботаническом саду в Симферополе
В ботаническом саду имени Багрова в Симферополе работают над формированием дендрологических коллекций. Сколько уникальных растений на его территории... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-14T06:38
2024-02-13T22:01
крым
ботанический сад имени багрова
природа
анна репецкая
общество
городская среда
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В ботаническом саду имени Багрова в Симферополе работают над формированием дендрологических коллекций. Сколько уникальных растений на его территории произрастает сегодня, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор Анна Репецкая.В первые годы после создания сотрудники ботанического сада ставили перед собой задачу привести в порядок парк у реки Салгир, но со временем здесь стали появляться уникальные коллекции растений."Первое десятилетие было посвящено тому, чтобы привести в порядок парк Салгирку, который за 90-е годы, начало нулевых, пришел в упадок. Мы строили экспозиции, начали собирать коллекции. Второе десятилетие было направлено прежде всего на формирование дендрологических коллекций", - поделилась директор.Теперь на его территории "живут" более трех тысяч видов уникальных растений.Несколько лет назад Иркутский государственный университет сделал подарок ботаническом саду Крымского федерального университета сообщили - семена и саженцы 15 растений байкальской флоры. Так в Симферополе появились образцы, впервые привезенные в Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые нашли новый вид многолетнего растенияСубтропики в степи: где в Крыму выращивают лимоны и апельсиныКак в Крыму выращивают оливки и где в 2024 году появится маслиновая роща
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крым, видео, ботанический сад имени багрова, природа, анна репецкая, общество, городская среда, новости крыма
Сколько редких растений выращивают в ботаническом саду в Симферополе

Более трех тысяч редких сортов растений выращивают в ботаническом саду в Симферополе

06:38 14.02.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В ботаническом саду имени Багрова в Симферополе работают над формированием дендрологических коллекций. Сколько уникальных растений на его территории произрастает сегодня, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала директор Анна Репецкая.
В первые годы после создания сотрудники ботанического сада ставили перед собой задачу привести в порядок парк у реки Салгир, но со временем здесь стали появляться уникальные коллекции растений.
"Первое десятилетие было посвящено тому, чтобы привести в порядок парк Салгирку, который за 90-е годы, начало нулевых, пришел в упадок. Мы строили экспозиции, начали собирать коллекции. Второе десятилетие было направлено прежде всего на формирование дендрологических коллекций", - поделилась директор.
Теперь на его территории "живут" более трех тысяч видов уникальных растений.
"Сейчас на нашей территории уже более трех тысяч видов редких, исчезающих, интродуцированных и аборигенных форм и сортов растений. Наш ботанический сад находится в предгорной зоне Крыма, и мы можем сохранять растения этой физико-географической зоны", - рассказала Анна Репецкая.
Несколько лет назад Иркутский государственный университет сделал подарок ботаническом саду Крымского федерального университета сообщили - семена и саженцы 15 растений байкальской флоры. Так в Симферополе появились образцы, впервые привезенные в Крым.
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КрымБотанический сад имени БагроваПриродаАнна РепецкаяОбществоГородская средаНовости Крыма
 
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