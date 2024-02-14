https://crimea.ria.ru/20240214/doch-pogibshego-v-svo-dobrovoltsa-iz-khersonschiny-vylechili-ot-leykoza-1134949037.html

Дочь погибшего в СВО добровольца из Херсонщины вылечили от лейкоза

Дочь погибшего в СВО добровольца из Херсонщины вылечили от лейкоза - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Дочь погибшего в СВО добровольца из Херсонщины вылечили от лейкоза

Восьмилетнюю Милану Семенову (фамилия изменена) из Херсонской области – дочь погибшего в ходе специальной военной операции добровольца Александра Семенова –... РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T19:22

2024-02-14T19:22

2024-02-14T19:22

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ГЕНИЧЕСК, 14 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Восьмилетнюю Милану Семенову (фамилия изменена) из Херсонской области – дочь погибшего в ходе специальной военной операции добровольца Александра Семенова – вылечили от лейкоза в Москве благодаря личному участию президента России Владимира Путина и губернатора региона Владимира Сальдо. Об этом РИА Новости Крым рассказала мама Миланы, вдова погибшего бойца Елена Семенова.В среду в Геническе Владимир Сальдо встретился с членами семей погибших в СВО добровольцев из Херсонской области. В мероприятии приняла участие и Елена Семенова. Ее супруг был первым добровольцем от Херсонской области, сражался в составе добровольческого батальона и геройски погиб. Александра Семенова посмертно наградили Орденом Мужества.Его дочери Милане в 2,5 года поставили страшный диагноз – лейкоз. Благодаря участию губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и лично президента России Владимира Путина девочку поместили в национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.Папа Миланы, к сожалению, не дожил до этого дня, но его супруга не сомневается – он все слышит и знает, что их дочь здорова."Воины не умирают, они вечно живут в наших сердцах, которые разорваны болью и скорбью, и память о них будет жить вечно благодаря нашим землякам. Победа обязательно будет за нами", - говорит Елена.Семьи участников СВО под постоянным вниманием властейВ ходе встречи губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что оказание всевозможной помощи и поддержки семьям участников СВО должна быть одной из приоритетных задач профильных ведомств."Мы уделяем особое внимание семьям наших защитников, которые пали смертью храбрых, и тех, кто продолжает исполнять свой воинский долг. Они все для нас являются героями, потому что защищают нашу Родину, отстаивают историческую справедливость и право наших людей мирно жить и созидать на своей земле. Ребята, отдавшие свои жизни за наше будущее, покрыли свои имена немеркнущей славой. Мы все равно победим, и о тех, кто отдал свою жизнь и здоровье за эту победу, и об их семьях мы будем заботиться", - подчеркнул руководитель региона.В ходе встречи семьи погибших добровольцев-участников СВО озвучили вопросы, которые требуют решения. В их числе обеспечение углем, перерасчет пенсий, получение льгот, оформление земельных участков и другие проблемы. Министр труда и социальной политики Алла Бархатнова отметила, что все это находится на контроле властей, и люди могут напрямую обращаться за помощью в профильное министерство. По словам руководителя ведомства, граждане могут обращаться за любой помощью, вплоть до заготовки дров и угля на зиму, оказания медицинских услуг и оформления льгот – вся необходимая помощь будет оказана незамедлительно.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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