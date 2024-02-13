https://crimea.ria.ru/20240213/krymskaya-vesna---kak-eto-bylo-spravka-1134757190.html

Крымская весна: дата и события

Крымская весна: дата и события - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Крымская весна: дата и события

В то время, когда в Киеве происходил госпереворот и события на Майдане, в Крыму начиналась Крымская весна. Как это было - в справке РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T10:44

2024-02-13T10:44

2024-02-13T10:44

крымская весна

крымская весна

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В то время, когда в Киеве происходил госпереворот и события на Майдане, в Крыму начиналась Крымская весна. Как это было - в справке РИА Новости Крым. В феврале 2014 года на выездах из Севастополя начали действовать блокпосты, организованные добровольцами из местных общественных формирований, милицией и ГАИ. Вернулись в Крым бойцы спецподразделения "Беркут", защищавшие в Киеве законную власть от "майдановцев".Прошла внеочередная сессия крымского парламента. У здания Верховного Совета Крыма появились пикеты: люди требовали отделения республики от Украины.В Симферополе состоялась церемония прощания с погибшими в Киеве крымскими сотрудниками "Беркута" Андреем Федюкиным, Виталием Гончаровым, Дмитрием Власенко.Керчане пресекли попытку организации митинга "за Евроинтеграцию". Стихийно собравшиеся горожане разогнали "майдановцев".В Севастополь прибывают автобусы с правоохранителями, которые участвовали в "майданном" противостоянии. Горожане встречают их как героев: с оркестром и цветами.Дым над крымским управлением Службы безопасности Украины: во внутреннем дворе жгут документы.В Симферополе состоялся митинг, на который меджлис* (организация, признанная в РФ экстремистской) собрал несколько тысяч человек. Один из его лидеров озвучил среди прочих требований ультиматум: в десятидневный срок демонтировать памятник Ленину на одноименной площади. Крымские коммунисты, партия "Русское единство" и некоторые другие политические и общественные силы сразу же заявили, что будут защищать скульптуру от сноса.Севастополь взял власть в свои руки. На митинге с участием более 30 тысяч человек горожане выбрали главой города местного предпринимателя Алексея Чалого. Все силовые структуры подчинены исполкому города. Севастополь провозгласил: возглавившие Украину после переворота люди взяли власть незаконно, их решения в Севастополе выполняться не будут. Начинается формирование ополчения.Крымский парламент и правительство выступили с заявлением о непризнании отставки президента Украины Виктора Януковича. Новые законы, принятые ВР Украины, в Крыму назвали нелегитимными.Отряды добровольцев для защиты Крыма создаются в Симферополе. Собраны 10 рот самообороны и женское медицинское подразделение.Глава администрации Севастополя Владимир Яцуба сообщил о своей отставке. Депутаты Севастопольского горсовета 49 голосами избрали Чалого руководителем города. На здании администрации вывешен российский флаг.В Керчи, Ялте, Феодосии, Евпатории прошли митинги-шествия против революционной власти в Киеве и за сближение с Россией.Депутаты Госдумы РФ прибыли в Крым, встретились с представителями русских организаций. Официальная причина визита не скрывается: заверить жителей полуострова в твердом намерении России защитить права русских в Украине.В Севастополе созданы комитет по самообороне и управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Город фактически провозгласил готовность к третьей обороне.Из Киева "прилетели" угрозы крымчанам и севастопольцам. Националисты заявили о необходимости "покарать" антимайданные выступления на полуострове и отправке "поезда дружбы" в Крым.В Севастополе события последних дней называют "весна нашей надежды". Возможно, именно эти слова позже трансформировались в узнаваемое словосочетание "Крымская весна".26 февраля в Севастополь вернулись российские военные корабли с 11 тысячами десантников. Жители Севастополя, опасаясь захвата горадминистрации проукраинскими активистами, заблокировали все входы в здание.У здания Верховного Совета Крыма стали собраться активисты русских организаций и члены меджлиса* (организации, признанной в РФ экстремистской). Крымские парламентарии в этот день планировали рассмотреть вопрос о политической ситуации в стране, заслушать отчет правительства и кулуарно обсудить отставку премьера Крыма Анатолия Могилева.Меджлисовцы* требовали отменить заседание, стали накапливаться во дворике здания, намереваясь пробраться внутрь. Охраняли парламент два десятка милиционеров и добровольцы — казаки из дружин самообороны. Позже охрана была усилена по требованию лидера партии "Русское единство" Сергея Аксенова.На митинг подтянулись прибывшие из Севастополя русские активисты. В этот момент меджлисовцы* решили "продавить" вход в здание и оттеснить от него "оппонентов". Началась давка, стычки между демонстрантами, в толпе разорвалось несколько петард. Площадка перед зданием оказалась полностью в руках меджлисовцев*, они принялись тут же сжигать выхваченные у соперников крымские и российские флаги.Заседание парламента не состоялось. Проникнувшие в здание меджлисовцы* покинули его добровольно. Во время давки погибли двое русских активистов: Игорь Постный и Валентина Коренева. Они были посмертно награждены медалями "За защиту Республики Крым". За медицинской помощью обратились более трех десятков участников митинга.В ночь с 26 на 27 февраля сотрудники крымского "Беркута" вместе с добровольцами заняли блокпосты на Перекопе, Турецком валу и на Чонгарском перешейке. Это было сделано для пресечения ввоза оружия или ввода вооруженных формирований с украинской территории.Ночью здания правительства и парламента Крыма заняли военные в форме без опознавательных знаков. Рождается бренд "вежливые люди": военные ведут себя решительно, но сдержано и корректно.Во взятом под контроль российскими военными парламенте проходит внеочередная сессия. Отправлен в отставку глава Совмина Анатолий Могилев. На этот пост депутатами избран Сергей Аксенов.В Крыму приготовились встретить анонсированный киевскими радикалами "поезд дружбы". На железнодорожном вокзале в Симферополе выставлено оцепление, на крымских станциях — усиленное патрулирование. Но радикалы повернули назад, не доехав до полуострова.28 февраля выход из Балаклавской бухты перекрыт ракетным катером ЧФ. Корабли ВМСУ и погранслужбы Украины не могут выйти в море.Горячая встреча ожидала украинского нардепа Петра Порошенко в Симферополе. Он прибыл сюда в надежде встретиться с крымскими парламентариями. До здания не дошел. Порошенко окружили люди и сопровождали криками: "Фашист!", "На вокзал!". Порошенко удалось скрыться в такси.1 марта новый глава Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.3 марта президиум крымского парламента выступил с заявлением о ситуации на Украине. Крымские депутаты считают назначение Александра Турчинова и.о. президента нелегитимным и незаконным.4 марта Сергей Аксенов провел пресс-конференцию, на которой сообщил, что дата референдума сдвинута "на более ранний срок". Прозвучало и обращение к украинским военным в заблокированных частях. Им предложено либо присягнуть на верность народу Крыма, либо беспрепятственно покинуть территорию, оставив оружие.5 марта контрольно-пропускные пункты появились со стороны Украины у границы с Крымом.6 марта Верховный Совет Крыма принял решение о возвращении республики в состав Российской Федерации. В нем также названа новая дата референдума — 16 марта. На референдум планируется вынести вопросы: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ?" "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?"7 марта НАТО потребовало от России вывода войск из Крыма, а в Совете безопасности ООН еще не состоявшийся референдум назвали нелегитимным. Наблюдатели от ОБСЕ попытались проникнуть в Крым, но попасть на полуостров не смогли.16 марта прошел общекрымский рефендум - явка на общекрымский референдум составила 83%, при этом 96,77% избирателей проголосовали за возвращение в Россию. В Севастополе на участки пришли 89,5% избирателей, свои голоса за возвращение в РФ отдали 95,6%. В крымской столице на площади Ленина вечером проходит концерт, на который собралось около 15 тысяч зрителей.17 марта Верховный Совет автономной Республики Крым переименован в Государственный Совет Республики Крым.Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Крыма независимым государством, "в котором город Севастополь имеет особый статус в качестве суверенного и независимого государства".18 марта президент России Владимир Путин проводит процедуру принятия в состав РФ двух новых субъектов федерации: Республики Крым и города Севастополя. Церемония проходит в прямом эфире. Договора подписывают: от Крыма — Сергей Аксенов, от Севастополя — Алексей Чалый.*организация, признанная в РФ экстремистской

https://crimea.ria.ru/20240207/10-let-maydanu-gosperevorot-na-ukraine---spravka-1134755529.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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