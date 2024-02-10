https://crimea.ria.ru/20240210/vesennee-teplo-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1134688220.html

Весеннее тепло: погода в Крыму в субботу

Весеннее тепло: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 10.02.2024

Весеннее тепло: погода в Крыму в субботу

В субботу в Крыму сохранится по-весеннему теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T00:01

2024-02-10T00:01

2024-02-10T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

евпатория

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/16/1122459323_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_43ee585595b98620f8d59689c7e6d3d6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится по-весеннему теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +12...+14 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +13…+15.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +8 до +11, днем от +13...+17 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240209/vesna-prognoz-dlya-kryma-na-vykhodnye-ot-fobos-1134836080.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

феодосия

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, евпатория