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Весеннее тепло: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 10.02.2024
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Весеннее тепло: погода в Крыму в субботу
Весеннее тепло: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Весеннее тепло: погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму сохранится по-весеннему теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T00:01
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погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится по-весеннему теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +12...+14 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +13…+15.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +8 до +11, днем от +13...+17 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240209/vesna-prognoz-dlya-kryma-na-vykhodnye-ot-fobos-1134836080.html
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96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, евпатория
Весеннее тепло: погода в Крыму в субботу

В Крыму в субботу до +17 градусов

00:01 10.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится по-весеннему теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +12…+17, в горах +6…+11", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +12...+14 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +13…+15.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +8 до +11, днем от +13...+17 градусов.
Зимнее цветение в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Вчера, 20:38Радио "Спутник в Крыму"
Весна: прогноз для Крыма на выходные от ФОБОС
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияКрымский гидрометцентрЕвпатория
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Весеннее тепло: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 10 февраля
23:37Фиксируются массовые атаки на крымские чаты
23:15У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ
22:52Главное за день: 9 февраля
22:34Вслед за Залужным: Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ
22:03Главные новости Крыма: 9 февраля
21:48Новые автобусы встанут на междугородние маршруты Донбасса
21:28Азово-Черноморское направление – как вырос грузооборот
21:01Фура перевернулась на трассе в Алуште – водитель погиб
20:38Весна: прогноз для Крыма на выходные от ФОБОС
20:27Масштабный снос самостроев – в Ялте освобождают улицы и набережные
20:02Четырехлетний ребенок погиб на пожаре
19:43Севастополь простился с героем СВО
19:18Брат там, где болит: как бухгалтер стала волонтером "Кружка добра"
19:01В Алуште неуправляемый микроавтобус сбил ребенка – мальчик в больнице
18:41Били и вымогали деньги: в Крыму задержаны подозреваемые в похищении
18:24Куда обращаться больным диабетом и онкологией за лекарствами в Крыму
18:07Пострадавшие от обстрелов ВСУ дети получат выплаты по 100 тысяч рублей
17:52Салгир вышел из берегов – подтоплена набережная в Симферополе
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