https://crimea.ria.ru/20240210/vesennee-teplo-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1134688220.html
Весеннее тепло: погода в Крыму в субботу
Весеннее тепло: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Весеннее тепло: погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму сохранится по-весеннему теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T00:01
2024-02-10T00:01
2024-02-10T00:01
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится по-весеннему теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +12...+14 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +13…+15.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +8 до +11, днем от +13...+17 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240209/vesna-prognoz-dlya-kryma-na-vykhodnye-ot-fobos-1134836080.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, евпатория
Весеннее тепло: погода в Крыму в субботу
В Крыму в субботу до +17 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится по-весеннему теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +12…+17, в горах +6…+11", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +12...+14 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +13…+15.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +8 до +11, днем от +13...+17 градусов.