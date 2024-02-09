https://crimea.ria.ru/20240209/massovye-otklyucheniya-sveta-v-sevastopole-i-balaklave-v-pyatnitsu--adresa-1134798116.html

Массовые отключения света в Севастополе и Балаклаве в пятницу – адреса

Массовые отключения света в Севастополе и Балаклаве в пятницу – адреса - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Массовые отключения света в Севастополе и Балаклаве в пятницу – адреса

Абонентам десятков улиц и садовых товариществ Севастополя, Инкермана и Балаклавы в пятницу отключат свет на время проведения работ по ремонту сетей и... РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T06:05

2024-02-09T06:05

2024-02-09T06:05

севастополь

новости

севастопольэнерго

электросети крыма

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Абонентам десятков улиц и садовых товариществ Севастополя, Инкермана и Балаклавы в пятницу отключат свет на время проведения работ по ремонту сетей и оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе "Севастопольэнерго".Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ, в период с 09:00 до 17:00 на час-полтора будет прекращена подача электроэнергии в садовом товариществе "Садовод". Также в указанные часы света не будет в городе Инкерман, на улицах Погорелова и Карьерной, а также в садовых товариществах "Медик-2-А", "Лесная поляна", "Ветеран", "Топливник".В поселке Октябрь свет отключат абонентам на улицах 19-го Партсъезда, Парижской коммуны, Совхозная.Кроме того, отключение света ожидается на улицах Остен-Сакена, Апошанского, Гарина-Михайловского, шоссе Генерала Моргунова, Командира Барабаша, Владимира Папидзе, Летчицы Литвиновой, Якова Халипа, в переулке 8 Воздушной армии, 6-8, 14, 1432, 1609, 1609, 1724, 1727, 1728, 1731; улице Ильи Юткевича, 6, 26, 42-46, 25, 31-35, 39.А также в садовом товариществе "Сапун-Гора", 1472, 275, 1614-А, 1594-1596, 1800, 1834, 37, 45, 775, 1731, 1763, 1801, 1825, проезде Эдельвейсовом, 6-А, 4, 1-Б/2, улице Майской, 16-А, 20, 28, 7-9, 27, Апрельской, 18-А, 6, 24-26, 3, 20, 24, 29-А, Июньской, 20, 9, 21, переулке Знойном, 20, 28, 11-А, 3, 17-19, 25-27, СНТ "Рыбак-5", 2, 16-18, 28, 34-36, 174, 218, 230, 2, 49-А, 13, 29, 49, 53, 79, 169, 203, 20, на Фиолентовском шоссе, 81, 114, 21-А, 115.В районе поселка Кальфа свет отключат в доме №29 по улице Каменная и садовом товариществе "Металлист" на участках №584-А, 202, 454, 550, 566-568, 590, 553, 581, 1119, 478-А, 568, 479, 509.На улице Некрасова в домах не будет света в домах № 28, 174, 214, 39, 191. В садовом товариществе "Медик-88" на участках № 4-6, 136-138, 196, 210, 216, 228, 25, 17, 47, 65, 75, 93, 107, 117, 133, 153, в садовом товариществе "Горняк" на участках № 52-В, 102, 101. А также в домах № 6, 6-А, 2-10, 7-А, 1-7 по улице Кизиловая, №№ 2-8, 10-30, 3-13, 15-25, 29-31, 29-Б по улице Оздоровительная и в переулке Оздоровительном № 8, 1-А, 7-Б, 1-7, 11.В период с 09:00 до 14:00 часов света не будет на улице Бориса Михайлова, 19, 21, 23, 25, Героев Бреста, 1-7.Также в связи с неотложными работами, направленными на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, будет прекращена подача электроэнергии с 09:00 до 16:00 по улице Могилевская, 1-18, Модлинская, 1-24 и Томская, 11-42. С 09:00 до 17:00 свет отключат в селе Флотское на улицах Ягодная и Пролетная, тупике Пролетном и переулке Пролетном.

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, севастопольэнерго, электросети крыма, отключение электроэнергии