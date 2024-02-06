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Два человека погибли в столкновении грузового Mercedes и "Лада Гранта" - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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Два человека погибли в столкновении грузового Mercedes и "Лада Гранта"
Два человека погибли в столкновении грузового Mercedes и "Лада Гранта" - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Два человека погибли в столкновении грузового Mercedes и "Лада Гранта"
Масштабное ДТП произошло в городе Абинске Краснодарского края. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли два человека, сообщает... РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T20:02
2024-02-06T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Масштабное ДТП произошло в городе Абинске Краснодарского края. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли два человека, сообщает Telegram-канал краевого МВД.Еще трое пассажиров были доставлены в Центральную республиканскую больницу города Абинска. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.Ранее в Крыму был осужден водитель, который выехал со второстепенной дороги на главную и сбил мопед с 10-летним ребенком-пассажиром. В результате здоровью несовершеннолетнего был нанесен тяжкий вред, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште на дороге "утонула" машинаВ Крыму иномарка съехала в кювет и опрокинулась – пострадал ребенокДва человека погибли в ДТП на Кубани
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, дтп, происшествия, кубань, новости, мвд по краснодарскому краю, больница
Два человека погибли в столкновении грузового Mercedes и "Лада Гранта"

Два человека погибли в ДТП при столкновении "Лада Гранта" с грузовиком

20:02 06.02.2024
 
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю2 человека погибли и 3 пострадали в ДТП в Абинске
2 человека погибли и 3 пострадали в ДТП в Абинске
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Масштабное ДТП произошло в городе Абинске Краснодарского края. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли два человека, сообщает Telegram-канал краевого МВД.

"6 февраля 2024 года около 16:00 в Абинске на улице Советов произошло ДТП с участием грузового Mercedes и "Лада Гранта". В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте", – говорится в сообщении.

Еще трое пассажиров были доставлены в Центральную республиканскую больницу города Абинска. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю2 человека погибли и 3 пострадали в ДТП в Абинске
2 человека погибли и 3 пострадали в ДТП в Абинске
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
2 человека погибли и 3 пострадали в ДТП в Абинске
Ранее в Крыму был осужден водитель, который выехал со второстепенной дороги на главную и сбил мопед с 10-летним ребенком-пассажиром. В результате здоровью несовершеннолетнего был нанесен тяжкий вред, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
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