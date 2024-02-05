Жители Крыма получат 5% квартир по льготам в новом курорте в Евпатории
5% квартир в новом курорте в Евпатории получат по льготам жители Крыма
© Фото предоставлены ООО "СЗ "СДК"Проект нового курортно-рекреационного комплекса в Евпатории
© Фото предоставлены ООО "СЗ "СДК"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Не менее 5% площадей квартир в новом курортно-рекреационном комплексе в Евпатории будет передано в собственность Крыма для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщает пресс-служба РНКБ Банк (ПАО), который предоставил кредит в размере 2,5 миллиарда рублей на строительство второй очереди объекта.
Ранее сообщалось, что в 2023 году банк уже выделил 2,1 миллиарда рублей на строительство первой очереди комплекса, а в перспективе проектное финансирование объекта от РНКБ в целом составит более 20 миллиардов рублей.
Кроме того, не менее 10% площадей квартир будет предусмотрено для граждан, являющихся участниками государственных жилищных программ, которые реализуются на территории республики. Инфраструктура строительных объектов будет приспособлена для потребностей граждан с ограниченными физическими возможностями. Общие социальные обязательства инвесторов составляют более одного миллиарда рублей, говорится в сообщении.
"Формирование благоприятного инвестиционного климата на полуострове обеспечивает появление масштабных современных проектов. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку инвесторам, которые заинтересованы вести деятельность в основных регионах присутствия банка и тем самым обеспечивать их развитие", – отметил старший вице-президент департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий, слова которого приводит пресс-служба.
24 января, 18:14В рамках госпрограмм в 2023 году РНКБ выдал 97% кредитов на ИЖС