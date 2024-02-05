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Жители Крыма получат 5% квартир по льготам в новом курорте в Евпатории

Жители Крыма получат 5% квартир по льготам в новом курорте в Евпатории - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Жители Крыма получат 5% квартир по льготам в новом курорте в Евпатории

Не менее 5% площадей квартир в новом курортно-рекреационном комплексе в Евпатории будет передано в собственность Крыма для граждан, нуждающихся в улучшении... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T16:10

2024-02-05T16:10

2024-02-05T16:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Не менее 5% площадей квартир в новом курортно-рекреационном комплексе в Евпатории будет передано в собственность Крыма для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщает пресс-служба РНКБ Банк (ПАО), который предоставил кредит в размере 2,5 миллиарда рублей на строительство второй очереди объекта.Ранее сообщалось, что в 2023 году банк уже выделил 2,1 миллиарда рублей на строительство первой очереди комплекса, а в перспективе проектное финансирование объекта от РНКБ в целом составит более 20 миллиардов рублей.Кроме того, не менее 10% площадей квартир будет предусмотрено для граждан, являющихся участниками государственных жилищных программ, которые реализуются на территории республики. Инфраструктура строительных объектов будет приспособлена для потребностей граждан с ограниченными физическими возможностями. Общие социальные обязательства инвесторов составляют более одного миллиарда рублей, говорится в сообщении.

https://crimea.ria.ru/20240124/v-ramkakh-gosprogramm-v-2023-godu-rnkb-vydal-97-kreditov-na-izhs-1134435064.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), евпатория, жилье в крыму, недвижимость в крыму, экономика, новости крыма