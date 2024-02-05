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Жители Крыма получат 5% квартир по льготам в новом курорте в Евпатории - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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Жители Крыма получат 5% квартир по льготам в новом курорте в Евпатории
Жители Крыма получат 5% квартир по льготам в новом курорте в Евпатории - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Жители Крыма получат 5% квартир по льготам в новом курорте в Евпатории
Не менее 5% площадей квартир в новом курортно-рекреационном комплексе в Евпатории будет передано в собственность Крыма для граждан, нуждающихся в улучшении... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T16:10
2024-02-05T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Не менее 5% площадей квартир в новом курортно-рекреационном комплексе в Евпатории будет передано в собственность Крыма для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщает пресс-служба РНКБ Банк (ПАО), который предоставил кредит в размере 2,5 миллиарда рублей на строительство второй очереди объекта.Ранее сообщалось, что в 2023 году банк уже выделил 2,1 миллиарда рублей на строительство первой очереди комплекса, а в перспективе проектное финансирование объекта от РНКБ в целом составит более 20 миллиардов рублей.Кроме того, не менее 10% площадей квартир будет предусмотрено для граждан, являющихся участниками государственных жилищных программ, которые реализуются на территории республики. Инфраструктура строительных объектов будет приспособлена для потребностей граждан с ограниченными физическими возможностями. Общие социальные обязательства инвесторов составляют более одного миллиарда рублей, говорится в сообщении.
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РИА Новости Крым
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рнкб (пао), евпатория, жилье в крыму, недвижимость в крыму, экономика, новости крыма
Жители Крыма получат 5% квартир по льготам в новом курорте в Евпатории

5% квартир в новом курорте в Евпатории получат по льготам жители Крыма

16:10 05.02.2024
 
© Фото предоставлены ООО "СЗ "СДК"Проект нового курортно-рекреационного комплекса в Евпатории
Проект нового курортно-рекреационного комплекса в Евпатории
© Фото предоставлены ООО "СЗ "СДК"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Не менее 5% площадей квартир в новом курортно-рекреационном комплексе в Евпатории будет передано в собственность Крыма для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщает пресс-служба РНКБ Банк (ПАО), который предоставил кредит в размере 2,5 миллиарда рублей на строительство второй очереди объекта.
Ранее сообщалось, что в 2023 году банк уже выделил 2,1 миллиарда рублей на строительство первой очереди комплекса, а в перспективе проектное финансирование объекта от РНКБ в целом составит более 20 миллиардов рублей.
Кроме того, не менее 10% площадей квартир будет предусмотрено для граждан, являющихся участниками государственных жилищных программ, которые реализуются на территории республики. Инфраструктура строительных объектов будет приспособлена для потребностей граждан с ограниченными физическими возможностями. Общие социальные обязательства инвесторов составляют более одного миллиарда рублей, говорится в сообщении.
"Формирование благоприятного инвестиционного климата на полуострове обеспечивает появление масштабных современных проектов. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку инвесторам, которые заинтересованы вести деятельность в основных регионах присутствия банка и тем самым обеспечивать их развитие", – отметил старший вице-президент департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий, слова которого приводит пресс-служба.
Ипотечный кредит - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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