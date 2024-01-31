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В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 31.01.2024

В Севастополе закрыли рейд

Паромы и пассажирские катера в Севастополе временно прекратили движение. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T10:26

2024-01-31T10:26

2024-01-31T11:06

севастополь

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Паромы и пассажирские катера в Севастополе временно прекратили движение. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы компенсационного маршрута.О причинах приостановки морского транспорта не сообщается. Утром рейд был открыт.По прогнозам синоптиков, в среду в Севастополе осадков не ожидается, а воздух прогреется до +6 градусов. Накануне в городе приостанавливали работу паромов и катеров в связи с водолазными работами в Артбухте. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в Артбухте работают водолазы – паром и катер остановленыКак курсируют паромы через Керченский пролив в средуПлавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в Инкермане

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, общество, транспорт, общественный транспорт, новости крыма