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В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 31.01.2024
В Севастополе закрыли рейд
Паромы и пассажирские катера в Севастополе временно прекратили движение. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T10:26
2024-01-31T11:06
севастополь
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Паромы и пассажирские катера в Севастополе временно прекратили движение. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы компенсационного маршрута.О причинах приостановки морского транспорта не сообщается. Утром рейд был открыт.По прогнозам синоптиков, в среду в Севастополе осадков не ожидается, а воздух прогреется до +6 градусов. Накануне в городе приостанавливали работу паромов и катеров в связи с водолазными работами в Артбухте. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в Артбухте работают водолазы – паром и катер остановленыКак курсируют паромы через Керченский пролив в средуПлавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в Инкермане
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РИА Новости Крым
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севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, общество, транспорт, общественный транспорт, новости крыма
В Севастополе закрыли рейд

Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановлен

10:26 31.01.2024 (обновлено: 11:06 31.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевВнутригородской паром в Севастополе
Внутригородской паром в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Паромы и пассажирские катера в Севастополе временно прекратили движение. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Движение морского пассажирского транспорта временно остановлено", - сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Для горожан на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы компенсационного маршрута.
О причинах приостановки морского транспорта не сообщается. Утром рейд был открыт.
По прогнозам синоптиков, в среду в Севастополе осадков не ожидается, а воздух прогреется до +6 градусов.
Накануне в городе приостанавливали работу паромов и катеров в связи с водолазными работами в Артбухте.
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СевастопольПаромы и катера в СевастополеМорской транспортОбществоТранспортОбщественный транспортНовости Крыма
 
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