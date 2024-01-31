https://crimea.ria.ru/20240131/v-sevastopole-zakryli-reyd-1134578757.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 31.01.2024
В Севастополе закрыли рейд
Паромы и пассажирские катера в Севастополе временно прекратили движение. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T10:26
2024-01-31T10:26
2024-01-31T11:06
севастополь
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
общество
транспорт
общественный транспорт
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110895/68/1108956880_0:73:1500:917_1920x0_80_0_0_162e648b6ee52661f2b38bff7a123c9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Паромы и пассажирские катера в Севастополе временно прекратили движение. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан на площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы компенсационного маршрута.О причинах приостановки морского транспорта не сообщается. Утром рейд был открыт.По прогнозам синоптиков, в среду в Севастополе осадков не ожидается, а воздух прогреется до +6 градусов. Накануне в городе приостанавливали работу паромов и катеров в связи с водолазными работами в Артбухте. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в Артбухте работают водолазы – паром и катер остановленыКак курсируют паромы через Керченский пролив в средуПлавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в Инкермане
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110895/68/1108956880_95:0:1428:1000_1920x0_80_0_0_1c651e5482c3c9b056e97c6b2df45ee7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, общество, транспорт, общественный транспорт, новости крыма
В Севастополе закрыли рейд
Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановлен
10:26 31.01.2024 (обновлено: 11:06 31.01.2024)