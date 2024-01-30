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Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России до 2,6%

Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России до 2,6% - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России до 2,6%

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста российской экономики на 2024 год до 2,6%. Об этом говорится в опубликованном организацией докладе,... РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T17:06

2024-01-30T17:06

2024-01-30T17:07

международный валютный фонд (мвф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста российской экономики на 2024 год до 2,6%. Об этом говорится в опубликованном организацией докладе, сообщает РИА Новости.Согласно документу, рост валового внутреннего продукта в России в этом году составит 2,6%, тогда как в октябре МВФ прогнозировал рост российской экономики на 1,1%.По его словам, в своем прогнозе по России эксперты организации учитывали ожидающееся снижение цен на нефть в мире, однако влияние данного фактора будет ограниченным.В 2025 году, согласно отчету, рост ВВП России составит 1,1%.Экономика США, Европы и УкраиныТакже МВФ улучшил свой прогноз роста мировой экономики в 2024 году на 0,2 процентного пункта, до 3,1%. В 2025 году, по оценкам специалистов, рост составит 3,2%. Эксперты объясняют улучшение прогноза более высокой, чем ожидалось, устойчивостью экономики США, ряда крупных стран с формирующимся рынком и развивающихся стран.Американская экономика, по прогнозу МВФ, вырастет на 2,1% в текущем году и на 1,7% в следующем. Также Международный валютный фонд скорректировал свой прогноз по росту ВВП Китая на 0,4% – до 4,6%. В 2025 году, согласно отчету, экономика КНР вырастет на 4,1%.При этом валовый внутренний продукт стран еврозоны, по прогнозу экспертов, вырастет на 0,9% в нынешнем году и на 1,7% в следующем году. По сравнению с прогнозом октября прошлого года темпы роста ВВП стран Европы в 2024 году были пересмотрены в сторону понижения на 0,3%. Специалисты МВФ объяснили это подверженностью Европы воздействию конфликта на Украине.Главный экономист МВФ добавил, что отсутствие у Киева необходимой внешней помощи, суммарный объем которой фонд оценивает в 42 миллиарда долларов в 2024 году, приведет к значительному изменению макроэкономической ситуации для Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост ВВП России по итогам 2023 года может увеличиться до 4% – ПутинЭкономика России вышла на траекторию устойчивого роста – МишустинРоссия укрепляется по всем направлениям – Путин

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международный валютный фонд (мвф), россия, экономика, в мире, новости, украина, европа