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Дождь, снег, туман: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 27.01.2024
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Дождь, снег, туман: погода в Крыму в субботу
Дождь, снег, туман: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Дождь, снег, туман: погода в Крыму в субботу
В субботу атмосферные фронтальные разделы атлантического циклона обусловят в Крыму мокрый снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные... РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T00:01
2024-01-27T00:01
погода в крыму
крымская погода
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алушта
евпатория
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феодосия
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В субботу атмосферные фронтальные разделы атлантического циклона обусловят в Крыму мокрый снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, местами туман, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно. Мокрый снег, отложение мокрого снега, гололедица. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +2…+4 градуса.В Севастополе облачно. Ночью, днем осадки (дождь со снегом, мокрый снег). Ветер северо-западный 6-11 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…+4 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. Температура воздуха ночью от -1 до +2, днем +2…+4 градуса.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240126/v-krym-idut-moroz-i-sneg--prognoz-fobos-na-vykhodnye-1134488101.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, севастополь
Дождь, снег, туман: погода в Крыму в субботу

В субботу в Крыму дождь, снег и туман

00:01 27.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман в Симферополе
Туман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В субботу атмосферные фронтальные разделы атлантического циклона обусловят в Крыму мокрый снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, местами туман, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с, в южных районах и в горах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-2, на южном побережье до +5 градусов, днем 0…+5, в горах ночью и днем -2…-7 градусов", – говорится в прогнозе.

В Симферополе облачно. Мокрый снег, отложение мокрого снега, гололедица. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +2…+4 градуса.
В Севастополе облачно. Ночью, днем осадки (дождь со снегом, мокрый снег). Ветер северо-западный 6-11 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…+4 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. Температура воздуха ночью от -1 до +2, днем +2…+4 градуса.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Вчера, 21:52Радио "Спутник в Крыму"
В Крым идут мороз и снег – прогноз от ФОБОС на выходные
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентрСевастополь
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дождь, снег, туман: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 27 января
22:57Главное за день: 26 января
22:21Главные новости Крыма: 26 января
21:52В Крым идут мороз и снег – прогноз от ФОБОС на выходные
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