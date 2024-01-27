https://crimea.ria.ru/20240127/dozhd-sneg-tuman-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1134396854.html
Дождь, снег, туман: погода в Крыму в субботу
Дождь, снег, туман: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Дождь, снег, туман: погода в Крыму в субботу
В субботу атмосферные фронтальные разделы атлантического циклона обусловят в Крыму мокрый снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные... РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T00:01
2024-01-27T00:01
2024-01-27T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
ялта
алушта
евпатория
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крымский гидрометцентр
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В субботу атмосферные фронтальные разделы атлантического циклона обусловят в Крыму мокрый снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, местами туман, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно. Мокрый снег, отложение мокрого снега, гололедица. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +2…+4 градуса.В Севастополе облачно. Ночью, днем осадки (дождь со снегом, мокрый снег). Ветер северо-западный 6-11 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…+4 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. Температура воздуха ночью от -1 до +2, днем +2…+4 градуса.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240126/v-krym-idut-moroz-i-sneg--prognoz-fobos-na-vykhodnye-1134488101.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, севастополь
Дождь, снег, туман: погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму дождь, снег и туман
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В субботу атмосферные фронтальные разделы атлантического циклона обусловят в Крыму мокрый снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, местами туман, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с, в южных районах и в горах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-2, на южном побережье до +5 градусов, днем 0…+5, в горах ночью и днем -2…-7 градусов", – говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно. Мокрый снег, отложение мокрого снега, гололедица. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +2…+4 градуса.
В Севастополе облачно. Ночью, днем осадки (дождь со снегом, мокрый снег). Ветер северо-западный 6-11 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…+4 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. Температура воздуха ночью от -1 до +2, днем +2…+4 градуса.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.