https://crimea.ria.ru/20240127/dozhd-sneg-tuman-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1134396854.html

Дождь, снег, туман: погода в Крыму в субботу

Дождь, снег, туман: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 27.01.2024

Дождь, снег, туман: погода в Крыму в субботу

В субботу атмосферные фронтальные разделы атлантического циклона обусловят в Крыму мокрый снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные... РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T00:01

2024-01-27T00:01

2024-01-27T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В субботу атмосферные фронтальные разделы атлантического циклона обусловят в Крыму мокрый снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, местами туман, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно. Мокрый снег, отложение мокрого снега, гололедица. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +2…+4 градуса.В Севастополе облачно. Ночью, днем осадки (дождь со снегом, мокрый снег). Ветер северо-западный 6-11 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…+4 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. Температура воздуха ночью от -1 до +2, днем +2…+4 градуса.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240126/v-krym-idut-moroz-i-sneg--prognoz-fobos-na-vykhodnye-1134488101.html

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судак

феодосия

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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