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Крымский мост открыли для проезда автотранспорта - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Крымский мост открыли для проезда автотранспорта
Крымский мост открыли для проезда автотранспорта - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Крымский мост открыли для проезда автотранспорта
Крымский мост открыли для проезда после временной приостановки движения. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T16:23
2024-01-26T16:24
крымский мост
керчь
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транспорт
ситуация на дорогах крыма
тамань
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда после временной приостановки движения. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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крымский мост, керчь, крым, транспорт, тамань, логистика, краснодарский край
Крымский мост открыли для проезда автотранспорта

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено

16:23 26.01.2024 (обновлено: 16:24 26.01.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда после временной приостановки движения. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.

Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКерчьКрымТранспортТаманьЛогистикаКраснодарский край
 
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