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Мужчина вынес на мороз ребенка в одном подгузнике
Мужчина вынес на мороз ребенка в одном подгузнике - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Мужчина вынес на мороз ребенка в одном подгузнике
Полиция устанавливает личность мужчины, который вынес ребенка в одном подгузнике на заснеженные улицы Краснодара. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T18:49
2024-01-25T18:49
2024-01-25T18:59
краснодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Полиция устанавливает личность мужчины, который вынес ребенка в одном подгузнике на заснеженные улицы Краснодара. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале городского УМВД.Фото с прогулки опубликованы в интернете. По данным РИА Новости, мужчина также обтирал ребенка снегом.Согласно прогнозам синоптиков, в четверг в Краснодаре температура воздуха не превышала +6 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сосульки и ледяные глыбы угрожают крымчанам – МЧССнежный шторм идет на КрымКак избежать обморожения: 5 простых правил
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РИА Новости Крым
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краснодар, умвд россии по краснодарскому краю, происшествия, общество, дети, новости, погода
Мужчина вынес на мороз ребенка в одном подгузнике
В Краснодаре мужчина вынес ребенка на мороз в подгузнике - полиция устанавливает личности
18:49 25.01.2024 (обновлено: 18:59 25.01.2024)