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Мужчина вынес на мороз ребенка в одном подгузнике

Мужчина вынес на мороз ребенка в одном подгузнике - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Мужчина вынес на мороз ребенка в одном подгузнике

Полиция устанавливает личность мужчины, который вынес ребенка в одном подгузнике на заснеженные улицы Краснодара. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T18:49

2024-01-25T18:49

2024-01-25T18:59

краснодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Полиция устанавливает личность мужчины, который вынес ребенка в одном подгузнике на заснеженные улицы Краснодара. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале городского УМВД.Фото с прогулки опубликованы в интернете. По данным РИА Новости, мужчина также обтирал ребенка снегом.Согласно прогнозам синоптиков, в четверг в Краснодаре температура воздуха не превышала +6 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сосульки и ледяные глыбы угрожают крымчанам – МЧССнежный шторм идет на КрымКак избежать обморожения: 5 простых правил

краснодар

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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