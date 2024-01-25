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Мужчина вынес на мороз ребенка в одном подгузнике - РИА Новости Крым, 25.01.2024
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Мужчина вынес на мороз ребенка в одном подгузнике
Мужчина вынес на мороз ребенка в одном подгузнике - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Мужчина вынес на мороз ребенка в одном подгузнике
Полиция устанавливает личность мужчины, который вынес ребенка в одном подгузнике на заснеженные улицы Краснодара. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T18:49
2024-01-25T18:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Полиция устанавливает личность мужчины, который вынес ребенка в одном подгузнике на заснеженные улицы Краснодара. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале городского УМВД.Фото с прогулки опубликованы в интернете. По данным РИА Новости, мужчина также обтирал ребенка снегом.Согласно прогнозам синоптиков, в четверг в Краснодаре температура воздуха не превышала +6 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сосульки и ледяные глыбы угрожают крымчанам – МЧССнежный шторм идет на КрымКак избежать обморожения: 5 простых правил
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краснодар, умвд россии по краснодарскому краю, происшествия, общество, дети, новости, погода
Мужчина вынес на мороз ребенка в одном подгузнике

В Краснодаре мужчина вынес ребенка на мороз в подгузнике - полиция устанавливает личности

18:49 25.01.2024 (обновлено: 18:59 25.01.2024)
 
© УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мужчина в Краснодаре вынес на мороз ребенка в одном подгузнике
Мужчина в Краснодаре вынес на мороз ребенка в одном подгузнике
© УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Полиция устанавливает личность мужчины, который вынес ребенка в одном подгузнике на заснеженные улицы Краснодара. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале городского УМВД.
Фото с прогулки опубликованы в интернете. По данным РИА Новости, мужчина также обтирал ребенка снегом.
"На основании выявленной в сети интернет информации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлены личности мужчины и ребенка, проверено состояние несовершеннолетнего, действиям данного гражданина будет дана правовая оценка и принято законное процессуальное решение", - сказано в сообщении.
Согласно прогнозам синоптиков, в четверг в Краснодаре температура воздуха не превышала +6 градусов.
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