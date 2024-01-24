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В рамках госпрограмм в 2023 году РНКБ выдал 97% кредитов на ИЖС
В рамках госпрограмм в 2023 году РНКБ выдал 97% кредитов на ИЖС - РИА Новости Крым, 24.01.2024
В рамках госпрограмм в 2023 году РНКБ выдал 97% кредитов на ИЖС
входящим в Группу ВТБ, в рамках государственных программ льготного кредитования, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T18:14
2024-01-24T18:14
2024-01-24T18:14
рнкб (пао)
ипотека
кредит
льготное кредитование
общество
жилье
жилье в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Около 97% кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в 2023 году были выданы РНКБ Банком (ПАО), входящим в Группу ВТБ, в рамках государственных программ льготного кредитования, сообщает пресс-служба кредитной организации.Более трети таких кредитов выданы по госпрограмме "Семейная ипотека". Также около 20% кредитов на ИЖС выдавались с использованием материнского капитала, пояснили в банке.По итогам 2023 года банк РНКБ выдал ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство на общую сумму 637 миллионов рублей, что на 20% больше показателей прошлого года, говорится в сообщении.Средний чек кредита на ИЖС составил 4,6 миллиона рублей, при этом средняя стоимость строящегося объекта – 5,5 миллиона рублей. Чаще всего заемщики оформляют кредиты на строительство дома в Симферопольском районе площадью до 100 квадратных метров, пояснили в банке.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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рнкб (пао), ипотека, кредит, льготное кредитование, общество, жилье, жилье в крыму
В рамках госпрограмм в 2023 году РНКБ выдал 97% кредитов на ИЖС
В рамках госпрограмм в 2023 году РНКБ выдал 97% кредитов на ИЖС
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Около 97% кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в 2023 году были выданы РНКБ Банком (ПАО), входящим в Группу ВТБ, в рамках государственных программ льготного кредитования, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Более трети таких кредитов выданы по госпрограмме "Семейная ипотека". Также около 20% кредитов на ИЖС выдавались с использованием материнского капитала, пояснили в банке.
По итогам 2023 года банк РНКБ выдал ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство на общую сумму 637 миллионов рублей, что на 20% больше показателей прошлого года, говорится в сообщении.
Средний чек кредита на ИЖС составил 4,6 миллиона рублей, при этом средняя стоимость строящегося объекта – 5,5 миллиона рублей. Чаще всего заемщики оформляют кредиты на строительство дома в Симферопольском районе площадью до 100 квадратных метров, пояснили в банке.
"Сегмент строительства загородной недвижимости сохраняет стабильно высокий спрос, и особенно востребованы кредиты по льготным процентным ставкам в рамках госпрограмм. Всего за 2,5 года со старта пилотного проекта по кредитованию ИЖС наш банк выдал более 1,3 миллиарда рублей таких кредитов", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана