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В рамках госпрограмм в 2023 году РНКБ выдал 97% кредитов на ИЖС

В рамках госпрограмм в 2023 году РНКБ выдал 97% кредитов на ИЖС - РИА Новости Крым, 24.01.2024

В рамках госпрограмм в 2023 году РНКБ выдал 97% кредитов на ИЖС

входящим в Группу ВТБ, в рамках государственных программ льготного кредитования, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T18:14

2024-01-24T18:14

2024-01-24T18:14

рнкб (пао)

ипотека

кредит

льготное кредитование

общество

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жилье в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Около 97% кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в 2023 году были выданы РНКБ Банком (ПАО), входящим в Группу ВТБ, в рамках государственных программ льготного кредитования, сообщает пресс-служба кредитной организации.Более трети таких кредитов выданы по госпрограмме "Семейная ипотека". Также около 20% кредитов на ИЖС выдавались с использованием материнского капитала, пояснили в банке.По итогам 2023 года банк РНКБ выдал ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство на общую сумму 637 миллионов рублей, что на 20% больше показателей прошлого года, говорится в сообщении.Средний чек кредита на ИЖС составил 4,6 миллиона рублей, при этом средняя стоимость строящегося объекта – 5,5 миллиона рублей. Чаще всего заемщики оформляют кредиты на строительство дома в Симферопольском районе площадью до 100 квадратных метров, пояснили в банке.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), ипотека, кредит, льготное кредитование, общество, жилье, жилье в крыму