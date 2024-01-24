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Ремонт на газопроводе под Симферополем – где и когда отключат газ
Ремонт на газопроводе под Симферополем – где и когда отключат газ - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Ремонт на газопроводе под Симферополем – где и когда отключат газ
Утром в четверг приостановят подачу газа жителям села Мирное в Симферопольском районе в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает Симферопольское управление РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T21:12
2024-01-24T21:12
2024-01-24T21:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Утром в четверг приостановят подачу газа жителям села Мирное в Симферопольском районе в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает Симферопольское управление по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети".Уточняется, что газ отключат по следующим адресам села Мирное Симферопольского района: жилой квартал Сарайлы Кыят – ул. Интернациональная, ул. Русская, ул. Славянская, ул. Украинская, ул. Красная, пер. Красный, ул. Янтарная; улицы – ул. Николаевская, ул. Черноморская, ул. Учительская.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие населенные пункты Крыма газифицируют до конца годаОтравление угарным газом и другие трагедии: как избежать бедыВ Севастополе бесплатно проведут газ льготникам – какие документы нужны
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Ремонт на газопроводе под Симферополем – где и когда отключат газ
Газ отключат в четверг в селе Мирном Симферопольского района из-за ремонтных работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Утром в четверг приостановят подачу газа жителям села Мирное в Симферопольском районе в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает Симферопольское управление по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети".
"В связи с проведением работ на действующем подземном распределительном газопроводе среднего давления по подключению вновь построенного газопровода будет приостановлена коммунальная услуга газоснабжения с 08:00 25 января 2024 года", – сказано в сообщении.
Уточняется, что газ отключат по следующим адресам села Мирное Симферопольского района: жилой квартал Сарайлы Кыят – ул. Интернациональная, ул. Русская, ул. Славянская, ул. Украинская, ул. Красная, пер. Красный, ул. Янтарная; улицы – ул. Николаевская, ул. Черноморская, ул. Учительская.
"Востановление газоснабжения запланировано с 16:00 25 января 2024 года при 100% допуске сотрудников предприятия к газовому оборудованию для производства пусконаладочных работ", – подчеркнули в ведомстве.
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