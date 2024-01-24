https://crimea.ria.ru/20240124/remont-na-gazoprovode-pod-simferopolem--gde-i-kogda-otklyuchat-gaz-1134430178.html

Ремонт на газопроводе под Симферополем – где и когда отключат газ

Ремонт на газопроводе под Симферополем – где и когда отключат газ - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Ремонт на газопроводе под Симферополем – где и когда отключат газ

Утром в четверг приостановят подачу газа жителям села Мирное в Симферопольском районе в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает Симферопольское управление РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T21:12

2024-01-24T21:12

2024-01-24T21:12

симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Утром в четверг приостановят подачу газа жителям села Мирное в Симферопольском районе в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает Симферопольское управление по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети".Уточняется, что газ отключат по следующим адресам села Мирное Симферопольского района: жилой квартал Сарайлы Кыят – ул. Интернациональная, ул. Русская, ул. Славянская, ул. Украинская, ул. Красная, пер. Красный, ул. Янтарная; улицы – ул. Николаевская, ул. Черноморская, ул. Учительская.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие населенные пункты Крыма газифицируют до конца годаОтравление угарным газом и другие трагедии: как избежать бедыВ Севастополе бесплатно проведут газ льготникам – какие документы нужны

симферопольский район

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