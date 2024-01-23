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Стали известны все номинанты на "Оскар-2024" - РИА Новости Крым, 23.01.2024
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Стали известны все номинанты на "Оскар-2024"
Стали известны все номинанты на "Оскар-2024" - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Стали известны все номинанты на "Оскар-2024"
Американская академия кинематографических искусств представила номинантов на 96-ю премию "Оскар". Церемония состоялась во вторник в Лос-Анджелесе, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T17:39
2024-01-23T17:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Американская академия кинематографических искусств представила номинантов на 96-ю премию "Оскар". Церемония состоялась во вторник в Лос-Анджелесе, сообщает РИА Новости.В этом году на премию в категории "Лучший фильм" выдвинуты драма "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, драма "Американское чтиво" Корда Джефферсона, победитель Каннского фестиваля – картина "Анатомия падения" (режиссер Жюстин Трие), фентезийная комедия "Барби" (Грета Гервиг), рождественская драматическая комедия "Оставленные" (Александр Пэйн), триллер "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе, биографическая лента "Маэстро" (Брэдли Купер), "Прошлые жизни" (Селин Сон), черная комедия "Бедные-несчастные" (Йоргос Лантимос) и фильм британского режиссера Мартина Эмиса "Зона интересов".За статуэтку в номинации "Лучшая мужская роль первого плана" поборются Брэдли Купер ("Маэстро"), Колман Доминго ("Растин"), Пол Джаматти ("Оставленные"), Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер") и Джеффри Райт ("Американское чтиво").В номинации "Лучшая женская роль первого плана" представлены Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны"), которая стала первой представительницей коренного населения США, номинированной на "Оскар" за актерскую работу, а также Эмма Стоун ("Бедные-несчастные"), Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд"), Кэри Маллиган ("Маэстро") и Сандра Хюллер ("Анатомия падения").В номинации за "Лучшую мужскую роль второго плана" представлены Стерлинг К. Браун ("Американское чтиво"), Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочной луны"), Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер"), Райан Гослинг ("Барби") и Марк Руффало ("Бедные-несчастные").За звание "Лучшей актрисы второго плана" будут бороться Эмили Блант ("Оппенгеймер"), Джуди Фостер ("Дайана Найэд"), Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные"), Даниэль Брукс ("Цветы лиловые полей") и Америка Феррера ("Барби").За звание лучшего режиссера поборются Жюстин Трие ("Анатомия падения"), Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочной луны"), Кристофер Нолан ("Оппенгеймер"), Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные") и Джонатан Глейзер ("Зона интересов").Лидером по количеству номинаций стала картина "Оппенгеймер", претендующая сразу на 13 статуэток.Церемония вручения награды состоится в Лос-Анджелесе 10 марта.
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РИА Новости Крым
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оскар, новости, сша, в мире, кино
Стали известны все номинанты на "Оскар-2024"

За "Оскар" в номинации "Лучший фильм" поборются "Оппенгеймер", "Барби" и "Оставленные"

17:39 23.01.2024 (обновлено: 17:43 23.01.2024)
 
© Robyn BECK / AFPЦеремония вручения наград "Оскар"
Церемония вручения наград Оскар
© Robyn BECK / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Американская академия кинематографических искусств представила номинантов на 96-ю премию "Оскар". Церемония состоялась во вторник в Лос-Анджелесе, сообщает РИА Новости.
В этом году на премию в категории "Лучший фильм" выдвинуты драма "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, драма "Американское чтиво" Корда Джефферсона, победитель Каннского фестиваля – картина "Анатомия падения" (режиссер Жюстин Трие), фентезийная комедия "Барби" (Грета Гервиг), рождественская драматическая комедия "Оставленные" (Александр Пэйн), триллер "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе, биографическая лента "Маэстро" (Брэдли Купер), "Прошлые жизни" (Селин Сон), черная комедия "Бедные-несчастные" (Йоргос Лантимос) и фильм британского режиссера Мартина Эмиса "Зона интересов".
За статуэтку в номинации "Лучшая мужская роль первого плана" поборются Брэдли Купер ("Маэстро"), Колман Доминго ("Растин"), Пол Джаматти ("Оставленные"), Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер") и Джеффри Райт ("Американское чтиво").
В номинации "Лучшая женская роль первого плана" представлены Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны"), которая стала первой представительницей коренного населения США, номинированной на "Оскар" за актерскую работу, а также Эмма Стоун ("Бедные-несчастные"), Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд"), Кэри Маллиган ("Маэстро") и Сандра Хюллер ("Анатомия падения").
В номинации за "Лучшую мужскую роль второго плана" представлены Стерлинг К. Браун ("Американское чтиво"), Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочной луны"), Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер"), Райан Гослинг ("Барби") и Марк Руффало ("Бедные-несчастные").
За звание "Лучшей актрисы второго плана" будут бороться Эмили Блант ("Оппенгеймер"), Джуди Фостер ("Дайана Найэд"), Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные"), Даниэль Брукс ("Цветы лиловые полей") и Америка Феррера ("Барби").
За звание лучшего режиссера поборются Жюстин Трие ("Анатомия падения"), Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочной луны"), Кристофер Нолан ("Оппенгеймер"), Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные") и Джонатан Глейзер ("Зона интересов").
Лидером по количеству номинаций стала картина "Оппенгеймер", претендующая сразу на 13 статуэток.
Церемония вручения награды состоится в Лос-Анджелесе 10 марта.
 
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