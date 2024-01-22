https://crimea.ria.ru/20240122/zelenskiy-nameren-uzakonit-mnozhestvennoe-grazhdanstvo-na-ukraine-1134374702.html

Зеленский намерен узаконить множественное гражданство на Украине

Зеленский намерен узаконить множественное гражданство на Украине - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Зеленский намерен узаконить множественное гражданство на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта, позволяющего предоставлять украинское гражданство этническим украинцам... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T11:29

2024-01-22T11:29

2024-01-22T11:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта, позволяющего предоставлять украинское гражданство этническим украинцам (за исключением граждан России), а также воюющим на стороне ВСУ иностранным наемникам. Об этом глава государства заявил в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Исключение, по его словам, составляют граждане России.Законопроект также предполагает предоставление гражданства иностранным наемникам, воюющим на стороне Вооруженных сил Украины.Сейчас законодательство Украины запрещает иметь двойное (множественное) гражданство. Согласно ст. 4 конституции Украины, в стране "существует единственное гражданство". Однако никаких санкций за двойное гражданство не предусмотрено.В 2019 году Главное научно-экспертное управление Верховной рады вынесло свое заключение, согласно которому любая легализация двойного (множественного) гражданства путем принятия законов возможна только после внесения изменений в конституцию страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Жившие до 2014 года в Крыму украинцы могут получить гражданство РоссииПоможет приобрести патриотов – власти Крыма о гражданстве для украинцевПутин предоставил российское гражданство потомку Екатерины II

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гражданство, украина, владимир зеленский (президент украины), новости, верховная рада украины, общество