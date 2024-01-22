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Зеленский намерен узаконить множественное гражданство на Украине
Зеленский намерен узаконить множественное гражданство на Украине - РИА Новости Крым, 22.01.2024
Зеленский намерен узаконить множественное гражданство на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта, позволяющего предоставлять украинское гражданство этническим украинцам... РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T11:29
2024-01-22T11:29
2024-01-22T11:29
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новости
верховная рада украины
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта, позволяющего предоставлять украинское гражданство этническим украинцам (за исключением граждан России), а также воюющим на стороне ВСУ иностранным наемникам. Об этом глава государства заявил в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Исключение, по его словам, составляют граждане России.Законопроект также предполагает предоставление гражданства иностранным наемникам, воюющим на стороне Вооруженных сил Украины.Сейчас законодательство Украины запрещает иметь двойное (множественное) гражданство. Согласно ст. 4 конституции Украины, в стране "существует единственное гражданство". Однако никаких санкций за двойное гражданство не предусмотрено.В 2019 году Главное научно-экспертное управление Верховной рады вынесло свое заключение, согласно которому любая легализация двойного (множественного) гражданства путем принятия законов возможна только после внесения изменений в конституцию страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Жившие до 2014 года в Крыму украинцы могут получить гражданство РоссииПоможет приобрести патриотов – власти Крыма о гражданстве для украинцевПутин предоставил российское гражданство потомку Екатерины II
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РИА Новости Крым
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гражданство, украина, владимир зеленский (президент украины), новости, верховная рада украины, общество
Зеленский намерен узаконить множественное гражданство на Украине
Зеленский заявил о внесении в Раду законопроекта о легализации множественного гражданства
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта, позволяющего предоставлять украинское гражданство этническим украинцам (за исключением граждан России), а также воюющим на стороне ВСУ иностранным наемникам. Об этом глава государства заявил в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
"Сегодня я вношу в Верховную раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства. И позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира", - сказал Зеленский.
Исключение, по его словам, составляют граждане России.
Законопроект также предполагает предоставление гражданства иностранным наемникам, воюющим на стороне Вооруженных сил Украины.
Сейчас законодательство Украины запрещает иметь двойное (множественное) гражданство. Согласно ст. 4 конституции Украины, в стране "существует единственное гражданство". Однако никаких санкций за двойное гражданство не предусмотрено.
В 2019 году Главное научно-экспертное управление Верховной рады вынесло свое заключение, согласно которому любая легализация двойного (множественного) гражданства путем принятия законов возможна только после внесения изменений в конституцию страны.
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