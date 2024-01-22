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В новогодний период в терминалах РНКБ в Крыму потратили 12 млрд рублей

В новогодний период в терминалах РНКБ в Крыму потратили 12 млрд рублей - РИА Новости Крым, 22.01.2024

В новогодний период в терминалах РНКБ в Крыму потратили 12 млрд рублей

В качестве новогодних подарков для себя и близких крымчане чаще всего оплачивали поездки в отели, приобретали электронные гаджеты, бытовую технику, мебель и... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T12:22

2024-01-22T12:22

2024-01-22T14:15

новый год 2024

рнкб (пао)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В качестве новогодних подарков для себя и близких крымчане чаще всего оплачивали поездки в отели, приобретали электронные гаджеты, бытовую технику, мебель и парфюмерию, свидетельствуют данные о транзакциях в платежных терминалах РНКБ Банка (ПАО), входящего в Группу ВТБ.Кроме того, накануне Нового года жители полуострова активно покупали строительные материалы и товары для дома, а также тратили средства на оздоровление.Всего в период с 25 декабря 2023 года по 9 января 2024 года жители Республики Крым и Севастополя потратили в сети платежных терминалов банка около 12,9 миллиарда рублей. Этот показатель на 30% выше, чем за аналогичный период 2022-2023 годов.Рекорд по количеству платежей в терминалах с помощью карт РНКБ был установлен 29 декабря, в этот день было совершено около 1,8 миллиона транзакций на сумму около 1,25 миллиарда рублей. Максимальный объем безналичных расчетов в новогодний период зафиксирован 30 декабря - 1,4 миллиарда рублей.

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год 2024, рнкб (пао), банк, крым, общество, новости крыма