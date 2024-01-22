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В новогодний период в терминалах РНКБ в Крыму потратили 12 млрд рублей
В новогодний период в терминалах РНКБ в Крыму потратили 12 млрд рублей - РИА Новости Крым, 22.01.2024
В новогодний период в терминалах РНКБ в Крыму потратили 12 млрд рублей
В качестве новогодних подарков для себя и близких крымчане чаще всего оплачивали поездки в отели, приобретали электронные гаджеты, бытовую технику, мебель и... РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T12:22
2024-01-22T12:22
2024-01-22T14:15
новый год 2024
рнкб (пао)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В качестве новогодних подарков для себя и близких крымчане чаще всего оплачивали поездки в отели, приобретали электронные гаджеты, бытовую технику, мебель и парфюмерию, свидетельствуют данные о транзакциях в платежных терминалах РНКБ Банка (ПАО), входящего в Группу ВТБ.Кроме того, накануне Нового года жители полуострова активно покупали строительные материалы и товары для дома, а также тратили средства на оздоровление.Всего в период с 25 декабря 2023 года по 9 января 2024 года жители Республики Крым и Севастополя потратили в сети платежных терминалов банка около 12,9 миллиарда рублей. Этот показатель на 30% выше, чем за аналогичный период 2022-2023 годов.Рекорд по количеству платежей в терминалах с помощью карт РНКБ был установлен 29 декабря, в этот день было совершено около 1,8 миллиона транзакций на сумму около 1,25 миллиарда рублей. Максимальный объем безналичных расчетов в новогодний период зафиксирован 30 декабря - 1,4 миллиарда рублей.
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новый год 2024, рнкб (пао), банк, крым, общество, новости крыма
В новогодний период в терминалах РНКБ в Крыму потратили 12 млрд рублей
За новогодние праздники в платежных терминалах РНКБ в Крыму потратили 12 млрд рублей
12:22 22.01.2024 (обновлено: 14:15 22.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В качестве новогодних подарков для себя и близких крымчане чаще всего оплачивали поездки в отели, приобретали электронные гаджеты, бытовую технику, мебель и парфюмерию, свидетельствуют данные о транзакциях в платежных терминалах РНКБ Банка (ПАО), входящего в Группу ВТБ.
Кроме того, накануне Нового года жители полуострова активно покупали строительные материалы и товары для дома, а также тратили средства на оздоровление.
Всего в период с 25 декабря 2023 года по 9 января 2024 года жители Республики Крым и Севастополя потратили в сети платежных терминалов банка около 12,9 миллиарда рублей. Этот показатель на 30% выше, чем за аналогичный период 2022-2023 годов.
"За две недели крымчане совершили в терминалах РНКБ порядка 21,2 миллиона транзакций (на 27% больше, чем за аналогичный период 2022-2023 годов) – то есть около 920 транзакций в среднем в минуту. При этом 95% операций были совершены при помощи бесконтактных карт", - говорится в сообщении банка.
Рекорд по количеству платежей в терминалах с помощью карт РНКБ был установлен 29 декабря, в этот день было совершено около 1,8 миллиона транзакций на сумму около 1,25 миллиарда рублей. Максимальный объем безналичных расчетов в новогодний период зафиксирован 30 декабря - 1,4 миллиарда рублей.